Profitul net al ROMGAZ, în scădere cu 8,6% în primele luni din 2025. Vânzările de gaze la preț reglementat au crescut la 3.717.000.000 de lei

Grupul Romgaz, unul dintre principalii furnizori de gaze naturale din România, cu o participare de 47,2% din consumul intern, a raportat un profit net consolidat de 1,679 miliarde lei în primul semestru al anului 2025, în scădere cu 8,60% față de S1 2024. Totuși cifra de afaceri a crescut cu 9,01%, la 4,248 miliarde lei.

Profitul net consolidat al Grupului Romgaz în semestrul I 2025 a fost de 1,679 miliarde lei, mai mic cu 8,60% față de 1,837 miliarde lei în aceeași perioadă a anului anterior. Comparativ cu trimestrul 2 din 2024, profitul net a crescut însă cu 23,04%.

Profitul net pe acțiune (EPS) a fost de 0,44 lei, potrivit raportului companiei transmis Bursei de Valori București (BVB).

Veniturile totale ale grupului au ajuns la 4,514 miliarde lei, în creștere cu 7,08% față de S1 2024, datorită majorării vânzărilor de gaze naturale și a serviciilor de înmagazinare.

Vânzările de gaze la preț reglementat au crescut în primul semestru din 2025

Vânzările de gaze naturale au crescut cu 9,38%, la 3,717 miliarde lei, susținute de o cantitate livrată mai mare cu 12,3%, în ciuda unui preț mediu mai scăzut cu 5%. În primul semestru din 2025, 77,26% din livrările de gaze au fost realizate la preț reglementat, comparativ cu 65,17% în S1 2024, potrivi News.ro.

Structura livrărilor la preț reglementat a dus la scăderea impozitării specifice cu 278,10 milioane lei în trimestrul 2 2025. Totuși, cifra de afaceri din vânzarea gazelor naturale a scăzut cu 22,5% în trimestrul 2 2025 față de trimestrul 1 2025, din cauza volumului total mai redus și a prețului mediu mai mic.

Cifra de afaceri din serviciile de înmagazinare a urcat cu 8,44%, la 275,55 milioane lei, datorită creșterii veniturilor din injecție și rezervarea de capacitate.

În iunie 2025, 93,76% din capacitatea operațională de înmagazinare era rezervată, iar gradul de umplere al depozitelor era de 54,62%. Vânzările de energie electrică au reprezentat 177,3 milioane lei, ușor în scădere față de S1 2024.

Cheltuielile totale ale Romgaz au crescut cu 22,19%, la 2,505 miliarde lei, ca urmare a majorării impozitelor și taxelor (+126,9 milioane lei), cheltuielilor cu transportul gazelor și rezervarea de capacitate (+55 milioane lei) și a costurilor cu dobânzile și diferențele negative de curs valutar (+106,05 milioane lei).

Producția de gaze din 2025, similară cu cea din 2024

Producția de gaze naturale a Romgaz în primul semestru 2025 a fost de 2.485,6 mil.mc, aproape constantă față de S1 2024 (-0,05%), în timp ce producția de condensat a crescut cu 53%.

Consumul de gaze naturale la nivel național a fost estimat la 58 TWh, din care Romgaz a furnizat 27,4 TWh, reprezentând 47,2% din consumul intern.

De asemenea, și producția de energie electrică a fost de 341,47 GWh, în scădere cu 24,24% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Grupul Romgaz, cu aproximativ 6.000 de angajați, este format din Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz și filialele Romgaz SA – Depogaz Ploiești SRL și Romgaz Black Sea Limited. Compania are o capitalizare de piață de 33,06 miliarde lei.

