Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri de ceață și în această dimineață – sunt vizate județele Alba, Sălaj, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Constanța și Botoșani -, iar temperaturile rămân, în continuare, la nivelul întregii țări, mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului.
În exclusivitate pentru Gândul, Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 21 decembrie 2025.
„Pe parcursul zilei de astăzi, în zonele joase de relief, nebulozitatea joasă stratiformă va persista, în timp ce la munte vor fi și ore cu soare.
În Capitală cerul va fi acoperit, cu temperaturi ușor peste cele specifice perioadei. Maxima de la amiază se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar vântul va sufla cel mult moderat.
În ceea ce privește ziua de Crăciun, în București este posibil să apară câțiva fulgi, poate noaptea de 24 spre 25 decembrie, puțin de tot. În data de 24 decembrie mai degrabă plouă. Vor fi ploi la miezul nopții și după aceea câțiva fulgi care, probabil, se vor topi repede”, a precizat Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM, pentru Gândul.
Potrivit ANM, la ora 09:00 nu se înregistrau precipitații în nicio zonă a României.
În Moldova au fost 0 grade la Suceava și s-a depus chiciură, iar la Iași și Vaslui temperatura nu a depășit 1 grad.
