Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri de ceață și în această dimineață – sunt vizate județele Alba, Sălaj, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Constanța și Botoșani -, iar temperaturile rămân, în continuare, la nivelul întregii țări, mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului.

În exclusivitate pentru Gândul, Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 21 decembrie 2025.

„Pe parcursul zilei de astăzi, în zonele joase de relief, nebulozitatea joasă stratiformă va persista, în timp ce la munte vor fi și ore cu soare.

Vor fi ploi slabe sau burniță pe suprafețe mici în Maramureș, în nordul Moldovei și izolate în restul teritoriului , iar în nordul Carpaților Orientali vor fi posibile și precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa peste mediile multianuale pentru ultima decadă a lunii decembrie, în mare parte din țară, maximele urmând să se încadreze între 2 și 9 grade.

Îndeosebi în primele ore și, din nou, la noapte, local va fi ceață.

În Capitală cerul va fi acoperit, cu temperaturi ușor peste cele specifice perioadei. Maxima de la amiază se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar vântul va sufla cel mult moderat.

În ceea ce privește ziua de Crăciun, în București este posibil să apară câțiva fulgi, poate noaptea de 24 spre 25 decembrie, puțin de tot. În data de 24 decembrie mai degrabă plouă. Vor fi ploi la miezul nopții și după aceea câțiva fulgi care, probabil, se vor topi repede”, a precizat Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM, pentru Gândul.

O dimineață fără precipitații

Potrivit ANM, la ora 09:00 nu se înregistrau precipitații în nicio zonă a României.

Cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Sibiu – minus 3 grade Celsius.

La Miercurea Ciuc a fost minus 1 grad, la Ploiești minus 2 grade Celsius, iar la Brașov minus 1 grad.

La București, la aceeași oră, termometrele au arătat 3 grade Celsius. Au fost 5 grade la Constanța și 4 grade la Sulina.

Aceeași temperatură – 5 grade – a fost înregistrată și la Oradea, Arad și Timișoara.

În Moldova au fost 0 grade la Suceava și s-a depus chiciură, iar la Iași și Vaslui temperatura nu a depășit 1 grad.

