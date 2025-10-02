Prognoză completă octombrie 2025 în România: Temperaturi de vară, dar și ninsori, potrivit meteorologilor Accuweather

Iată prognoza completă pentru luna octombrie 2025 în România. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi de vară, dar și ninosori.

Luna octombrie a venit în calendar, dar se simte din plin și în ce privește temperaturile de afară. Totuși, meteorologii prognozează că această lună va fi una a contrastelor în România. Pe de o parte vor fi temperaturi de vară, pe de altă parte, va ninge.

În București, în luna octombrie, ne pregătim să depășim valul de frig. Pe 9 octombrie, vom avea chiar temperaturi de vară, cu maxime de 23 de grade C și minime de 11 grade C.

Temperaturile în Capitală încep să crească încă de pe 5 octombrie, când afară vor fi maxime de 18 grade C și minime de 8 grade C. Va fi, totuși, o lună caldă în București, iar maxima nu depășește 23 de grade C, maximă care se va înregistra la data de 9 octombrie.

Cum spuneam, luna octombrie va fi o lună a contrastelor. La munte, sunt anunțate ninsori. Astfel, în data de 3 octombrie va ninge, iar maxima termică va fi de 0 grade C, în timp ce minima va fi de minus un grad C. Va ploua în majoritatea zilelor, la munte, pe 4 octombrie, pe 6 octombrie, pe 11 octombrie, 12-13 octombrie, 21-23 octombrie. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade C, o maximă care se va înregistra în ziua de 15 octombrie. Soarele va fi scump la vedere toată luna, nori fiind prezenți pe parcursul zilelor.

La munte, luna octombrie se încheie cu temperaturi maxime de 14 grade C și minime de 4 grade C.

