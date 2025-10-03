Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025

Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteorologică pentru București, pentru următoarea perioadă. Datele indică faptul că valorile termice vor crește treptat, după ce zilele acestea s-au înregistrat temperaturi sub media perioadei. Prognoza meteo se află mai jos.
România este traversată, la momentul actual, de un val de aer rece. În anumite zone ale țării s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Joi, 2 octombrie 2025, de exemplu, utilajele de deszăpezire au intervenit în zona montană a județului Brașov (vezi AICI). În alte zone, s-au așternut, deja, câțiva centimetri de zăpadă, Transalpina s-a închis între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului, iar ninsorile sunt prezente și pe Transfăgărășan.
Meteorologii BBC Weather vin cu vești pentru următoarea perioadă. Potrivit prognozei meteo, după câteva zile cu temperaturi sub media perioadei, urmează o perioadă de încălzire accentuată a vremii.
Data de 8 octombrie 2025 aduce o creștere a valorilor termice, după o perioadă în care temperaturile au ajuns sub 15 grade Celsius, pe timpul zilei. Potrivit prognozei, ziua de 8 octombrie aduce o temperatură maximă de 18 grade Celsius, în București. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî până la 7 grade Celsius.
BBC Weather anunță cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025, pentru Capitală:
Sursă foto: BBC Weather