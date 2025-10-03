Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025

Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteorologică pentru București, pentru următoarea perioadă. Datele indică faptul că valorile termice vor crește treptat, după ce zilele acestea s-au înregistrat temperaturi sub media perioadei. Prognoza meteo se află mai jos.

România este traversată, la momentul actual, de un val de aer rece. În anumite zone ale țării s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Joi, 2 octombrie 2025, de exemplu, utilajele de deszăpezire au intervenit în zona montană a județului Brașov (vezi AICI). În alte zone, s-au așternut, deja, câțiva centimetri de zăpadă, Transalpina s-a închis între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului, iar ninsorile sunt prezente și pe Transfăgărășan.

BBC Weather anunță cum va fi vremea în București, din 8 octombrie 2025

Meteorologii BBC Weather vin cu vești pentru următoarea perioadă. Potrivit prognozei meteo, după câteva zile cu temperaturi sub media perioadei, urmează o perioadă de încălzire accentuată a vremii.

Data de 8 octombrie 2025 aduce o creștere a valorilor termice, după o perioadă în care temperaturile au ajuns sub 15 grade Celsius, pe timpul zilei. Potrivit prognozei, ziua de 8 octombrie aduce o temperatură maximă de 18 grade Celsius, în București. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî până la 7 grade Celsius.

BBC Weather anunță cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025, pentru Capitală:

Vineri, 3 octombrie 2025: plouă. Temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius, temperatura minimă va coborî până la 8 grade Celsius.

Sâmbătă, 4 octombrie 2025: plouă. Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius. Cea minimă va coborî până la 5 grade Celsius.

Duminică, 5 octombrie 2025: temperatură maximă de 17 grade Celsius, temperatură minimă de 8 grade Celsius.

Luni, 6 octombrie 2025: temperatură maximă de 15 grade Celsius, temperatură minimă de 7 grade Celsius.

Marți, 7 octombrie 2025: pe timpul zilei se vor înregistra 16 grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă va atinge 6 grade Celsius.

Miercuri, 8 octombrie 2025: temperatură maximă de 18 grade Celsius, temperatură minimă de 7 grade Celsius.

Joi, 9 octombrie 2025: temperatură maximă de 20 de grade Celsius, temperatură minimă de 9 grade Celsius.

Vineri, 10 octombrie 2025: temperatură maximă de 19 grade Celsius, temperatură minimă de 8 grade Celsius.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025: va fi ceață. temperatură maximă de 19 grade Celsius, temperatură minimă de 8 grade Celsius.

Duminică, 12 octombrie 2025: va fi ceață. temperatură maximă de 19 grade Celsius, temperatură minimă de 7 grade Celsius.

Luni, 13 octombrie 2025: temperatura maximă va fi de 18 grade, cea minimă va ajunge la 6 grade Celsius.

Sursă foto: BBC Weather