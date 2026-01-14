Prima pagină » Actualitate » Proiect în dezbatere publică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările

14 ian. 2026, 15:32, Actualitate
Ministerul Dezvoltării a pus, marți, în transparență decizională publică un proiect de lege care prevede modificări importante în administrație, inclusiv reguli mai dure privind amenzile de circulație și recuperarea acestora. Potrivit documentului, vor fi impuse reguli noi pentru șoferi.

Concret, amenzi­le de circulație neachitate la timp vor fi majorate progresiv. În cazul în care amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit, cuantumul acesteia va crește cu 30%. De asemenea, o nouă majorare de 30% se va aplica și în cazul în care nu va fi achitată după 6 luni.

Un alt element important vizează suspendarea dreptului de a conduce.

Cum pot fi reduse amenzile

Neachitarea amenzilor timp de 90 de zile duce la suspendarea dreptului de a conduce și reluarea acestuia după achitarea amenzilor.

Conform noilor reglementări, dacă șoferul face dovada achitării tuturor datoriilor către bugetul local al localității de domiciliu, inclusiv a amenzii care a dus la suspendarea permisului, în acest caz perioada de suspendare ar putea fi redusă.

La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia
prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule.

Totodată, o altă măsură este legată de ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate emitentă a hotărârii și de gravitatea posibilă a contravenției, sporind limitele pentru autoritățile județene și ale Municipiului București precum și pentru cele locale.

Scopul reprezintă o mai bună diferențiere a sancțiunilor şi o adaptare la realitatea economică sau socială.

De asemenea, potrivit documentului, se permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați,  pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract.

În proiect se prevede și că nu vor putea fi făcute tranzacții cu mașini sau case de cei care au datorii la stat.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică.

