Prima pagină » Actualitate » Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările

Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările

14 ian. 2026, 15:32, Actualitate
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările

Ministerul Dezvoltării a pus, marți, în transparență decizională publică un proiect de lege care prevede modificări importante în administrație, inclusiv reguli mai dure privind amenzile de circulație și recuperarea acestora. Potrivit documentului, vor fi impuse reguli noi pentru șoferi.

Concret, amenzi­le de circulație neachitate la timp vor fi majorate progresiv. În cazul în care amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit, cuantumul acesteia va crește cu 30%. De asemenea, o nouă majorare de 30% se va aplica și în cazul în care nu va fi achitată după 6 luni.

Un alt element important vizează suspendarea dreptului de a conduce.

Cum pot fi reduse amenzile

Neachitarea amenzilor timp de 90 de zile duce la suspendarea dreptului de a conduce și reluarea acestuia după achitarea amenzilor.

Conform noilor reglementări, dacă șoferul face dovada achitării tuturor datoriilor către bugetul local al localității de domiciliu, inclusiv a amenzii care a dus la suspendarea permisului, în acest caz perioada de suspendare ar putea fi redusă.

La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia
prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule.

Totodată, o altă măsură este legată de ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate emitentă a hotărârii și de gravitatea posibilă a contravenției, sporind limitele pentru autoritățile județene și ale Municipiului București precum și pentru cele locale.

Scopul reprezintă o mai bună diferențiere a sancțiunilor şi o adaptare la realitatea economică sau socială.

De asemenea, potrivit documentului, se permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați,  pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract.

În proiect se prevede și că nu vor putea fi făcute tranzacții cu mașini sau case de cei care au datorii la stat.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică.

Recomandarea autorului: Ce pățești în 2026 dacă nu îți plătești amenzile rutiere. Cum cum te pot urmări autoritățile

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
MEDIA Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
15:18
Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
POLITICĂ România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia
15:15
România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
LIVE UPDATE Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
15:34
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
FLASH NEWS Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase
15:28
Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase
DECIZIE Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea
15:17
Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea
HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2026. Taurii primesc un telefon important
15:00
Horoscop 15 ianuarie 2026. Taurii primesc un telefon important
JUSTIȚIE Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani
14:55
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani
FLASH NEWS Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
14:52
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

Cele mai noi

Trimite acest link pe