SUA îngheață procesarea tuturor vizelor pentru 75 de țări, inclusiv Somalia, Rusia și Iran

Departamentul de Stat al SUA suspendă procesarea tuturor vizelor pentru 75 de țări, într-un efort de a lua măsuri împotriva persoanelor considerate susceptibile să devică o povară pentru sistemul de asustență publică, relatează Fox News.

Un document al Departamentului de Stat al SUA, consultat de Fox News Digital, le cere funcționarilor consulari să refuze cererile de vize în conformitate cu legislația existentă, în timp ce departamentul reevaluează procedurile de screening și verificare a solicitanților.

Printre țările vizate se numără Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda, Yemen și altele.

Sursa citată mai precizează că decizia va intra în vigoare pe 21 ianuarie și va continua pe termen nedeterminat.

