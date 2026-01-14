Prima pagină » Știri externe » Macron avertizează asupra unor „consecințe în cascadă fără precedent” dacă Trump ia măsuri împotriva Groenlandei

Olga Borșcevschi
14 ian. 2026, 16:05, Știri externe
„Nu subestimăm declarațiile (n.r. lui Donald Trump) cu privire la Groenlanda”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul Consiliul de Miniștri de miercuri, în timp ce Donald Trump își exprimă de mai multe săptămâni intențiile privind Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, relatează Le Monde.

„Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi afectată, consecințele în cascadă ar fi fără precedent”, a declarat Emmanuel Macron, conform purtătorului de cuvânt al guvernului francez, Maud Brégeon. „Franța va acționa în deplină solidaritate cu Danemarca și suveranitatea acesteia”, a adăugat Brégeon.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri printr-o postare pe Truth Social că SUA are nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Insula este vitală pentru „Domul de Aur” pe care Trump ar plănui să îl construiască. Declarația vine în contextul în care miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei merg astăzi la Washington pentru a soluționa problema insulei arctice, alături de vice-președintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

