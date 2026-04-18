Un nou atac în Strâmtoarea Ormuz: nave de război iraniene au deschis focul asupra unui petrolier, iar un al doilea vas a fost lovit de un proiectil

Tensiunile din Golful Persic ating un nou nivel critic după ce nave de război iraniene ar fi tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz, la scurt timp după ce ce a fost închisă din nou.

La doar câteva ore distanță, un al doilea incident a vizat un cargou de containere lovit de un proiectil necunoscut, amplificând îngrijorările privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, conform CNN.

Atac asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz a raportat că a fost luat sub foc de nave de război ale Gărzilor Revoluționare Iraniene, potrivit informațiilor transmise de autorități maritime internaționale.

Incidentul vine imediat după ce Iranul a anunțat reintroducerea restricțiilor asupra navigației în această zonă strategică, acuzând „încălcări repetate ale încrederii” din partea Statelor Unite.

Al doilea incident: navă container lovită de un proiectil necunoscut

La doar câteva ore după atacul asupra petrolierului, Organizația Britanică pentru Trafic Maritim (UKMTO) a raportat un al doilea incident în aceeași zonă.

Un cargou de containere a fost lovit de un „proiectil necunoscut”, care a provocat avarii mai multor containere, în timp ce nava se afla la aproximativ 25 de mile marine de coastele Omanului.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate incendii sau poluări maritime, însă investigațiile sunt în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

Navele comerciale își schimbă traseul

Pe fondul incidentelor, mai multe nave comerciale au ales să își modifice cursul sau să evite complet traversarea Strâmtorii Ormuz, semn al creșterii nivelului de risc în zonă.

Operatorii maritimi monitorizează cu atenție situația, în condițiile în care orice perturbare în această rută poate avea efecte globale asupra pieței energetice.

Negocieri tensionate între SUA și Iran

În paralel cu escaladarea din teren, surse iraniene au indicat că delegații din Statele Unite și Iran ar urma să poarte discuții luni privind un posibil acord menit să reducă tensiunile și să evite o extindere a conflictului.

Totuși, partea americană nu a confirmat oficial aceste negocieri. Președintele american Donald Trump a transmis anterior că armistițiul ar putea să nu fie prelungit dacă discuțiile eșuează, ceea ce adaugă presiune suplimentară asupra procesului diplomatic.

Recomandarea autorului: