Un nou atac în Strâmtoarea Ormuz: nave de război iraniene au deschis focul asupra unui petrolier, iar un al doilea vas a fost lovit de un proiectil

Tensiunile din Golful Persic ating un nou nivel critic după ce nave de război iraniene ar fi tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz, la scurt timp după ce ce a fost închisă din nou.

La doar câteva ore distanță, un al doilea incident a vizat un cargou de containere lovit de un proiectil necunoscut, amplificând îngrijorările privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, conform CNN.

Atac asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz a raportat că a fost luat sub foc de nave de război ale Gărzilor Revoluționare Iraniene, potrivit informațiilor transmise de autorități maritime internaționale.

Incidentul vine imediat după ce Iranul a anunțat reintroducerea restricțiilor asupra navigației în această zonă strategică, acuzând „încălcări repetate ale încrederii” din partea Statelor Unite.

Al doilea incident: navă container lovită de un proiectil necunoscut

La doar câteva ore după atacul asupra petrolierului, Organizația Britanică pentru Trafic Maritim (UKMTO) a raportat un al doilea incident în aceeași zonă.

Un cargou de containere a fost lovit de un „proiectil necunoscut”, care a provocat avarii mai multor containere, în timp ce nava se afla la aproximativ 25 de mile marine de coastele Omanului.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate incendii sau poluări maritime, însă investigațiile sunt în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

Navele comerciale își schimbă traseul

Pe fondul incidentelor, mai multe nave comerciale au ales să își modifice cursul sau să evite complet traversarea Strâmtorii Ormuz, semn al creșterii nivelului de risc în zonă.

Operatorii maritimi monitorizează cu atenție situația, în condițiile în care orice perturbare în această rută poate avea efecte globale asupra pieței energetice.

Negocieri tensionate între SUA și Iran

În paralel cu escaladarea din teren, surse iraniene au indicat că delegații din Statele Unite și Iran ar urma să poarte discuții luni privind un posibil acord menit să reducă tensiunile și să evite o extindere a conflictului.

Totuși, partea americană nu a confirmat oficial aceste negocieri. Președintele american Donald Trump a transmis anterior că armistițiul ar putea să nu fie prelungit dacă discuțiile eșuează, ceea ce adaugă presiune suplimentară asupra procesului diplomatic.

Citește și

TENSIUNI Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”
17:27
Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”
JUSTIȚIE Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală
16:59
Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală
RĂZBOI Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah
16:51
Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah
NEWS ALERT 🚨 Navele iraniene au închis din nou Strâmtoarea Ormuz și au atacat 3 vase comerciale. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”
16:10
🚨 Navele iraniene au închis din nou Strâmtoarea Ormuz și au atacat 3 vase comerciale. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”
DECES Actrița Nadia Fares, care a fost găsită inconștientă într-o piscină și apoi a intrat în comă, a murit la 57 de ani
14:57
Actrița Nadia Fares, care a fost găsită inconștientă într-o piscină și apoi a intrat în comă, a murit la 57 de ani
RĂZBOI Atac rusesc asupra unei centrale energetice din Ucraina. 380.000 de oameni, fără curent electric la Cernihiv
10:53
Atac rusesc asupra unei centrale energetice din Ucraina. 380.000 de oameni, fără curent electric la Cernihiv
Mediafax
Care este cea mai sănătoasă modalitate de a consuma fructe?
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Escaladare majoră în Golf: Iranul blochează din nou Strâmtoarea Ormuz, acuzând SUA de încălcarea acordului de redeschidere
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Cercetătorul care a demonstrat că educația genetică poate reduce prejudecățile rasiale
ADMINISTRAȚIE Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate
17:08
Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate
EVENIMENT George Simion, naș la Timișoara. „Bine ai venit, Vlad Ștefan!”
16:29
George Simion, naș la Timișoara. „Bine ai venit, Vlad Ștefan!”
EXCLUSIV Explicațiile lui Mircea Dinescu, în exclusivitate pentru Gândul, după ce locuința sa din Dolj a fost mistuită de flăcări. “Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele”
16:13
Explicațiile lui Mircea Dinescu, în exclusivitate pentru Gândul, după ce locuința sa din Dolj a fost mistuită de flăcări. “Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele”
SCANDAL Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
15:15
Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
VIDEO PSD se pregătește de ”o nouă realitate politică”, după votul de luni. Grindeanu: ”România și guvernul nu mai funcționează”
15:12
PSD se pregătește de ”o nouă realitate politică”, după votul de luni. Grindeanu: ”România și guvernul nu mai funcționează”
NEWS ALERT Strâmtoarea Ormuz, ”închisă” din nou de Iran. Tensiunile cu SUA blochează ruta-cheie a petrolului. Anunțul presei iraniene
14:30
Strâmtoarea Ormuz, ”închisă” din nou de Iran. Tensiunile cu SUA blochează ruta-cheie a petrolului. Anunțul presei iraniene

Cele mai noi

Trimite acest link pe