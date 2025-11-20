Prima pagină » Actualitate » Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare, de curierat și de gunoi din București, la ore de vârf, tot mai aproape de implementare. Cele mai afectate vor fi marile magazine: „Cerem excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice”

Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare, de curierat și de gunoi din București, la ore de vârf, tot mai aproape de implementare. Cele mai afectate vor fi marile magazine: „Cerem excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice”

Nicolae Oprea
20 nov. 2025, 06:00, Actualitate
Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare, de curierat și de gunoi din București, la ore de vârf, tot mai aproape de implementare. Cele mai afectate vor fi marile magazine: „Cerem excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice”
Galerie Foto 4

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, se va întâlni zilele viitoare cu operatorii de transport de marfă, cu cei de curierat, precum și cu cei din zona de salubrizare, pentru a stabili ultimele detalii privind proiectul de interzicere a aprovizionării la ore de vârf, au precizat surse administrative pentru Gândul. Proiectul a ieșit din procedura de dezbatere publică, iar la începutul anului viitor ar putea intra pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Cele mai afectate vor fi marile magazine, care solicită amendamente importante la acest proiect.

Primăria Capitalei vrea să interzică circulația și staționarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităților de curierat și serviciilor de salubrizare, pe raza Municipiului București, în intervalele orare 07:00 – 10:00 și 16:00 – 19:00.

Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare la ore de vârf a ieșit din dezbatere publică

Proiectul tocmai a ieșit din dezbatere publică, iar în zilele viitoare va fi o întâlnire între primar și operatorii de transport, au precizat surse din cadrul Primăriei Capitalei în exclusivitate pentru Gândul.

Bucureștiul este plin de mașini de curierat

Potrivit PMB, acesta este scopul măsurii:

  • fluidizarea traficului în orele de vârf;
  • creșterea siguranței rutiere în zonele intens pietonale și în perimetrele protejate;
  • reducerea poluării (emisii, praf, zgomot);
  • asigurarea continuității serviciilor publice și a lanțurilor de aprovizionare în condiții previzibile și cu impact minim;
  • alinierea la bune practici din alte municipii mari din România și capitale europene;

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei

„Încălcarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii”, transmite Primăria Capitalei.

Sunt exceptate de la această măsură, fără a necesita derogare prealabilă, autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență și ordine publică – ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune, atunci când se află în misiune.

Sunt exceptate și structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv Poșta militară, în misiune, precum și serviciile de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii sau urgențe – operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă‑canal, salubrizare stradală, telecomunicații) și administratorul drumului, pe durata intervenției.

Interzicerea aprovizionării la ore de vârf, doar cu aprobarea CGMB

De asemenea, sunt exceptate activitățile de deszăpezire, combaterea poleiului, degajarea carosabilului, transportul materialelor antiderapante și utilizarea utilajelor speciale de iarnă. Totodată, se exceptează transportul de medicamente, produse sanguine, organe sau țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unități medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora.

Proiectul a fost în dezbatere publică, iar, ca să intre în vigoare, trebuie aprobat în Consiliul General al Municipiului București.

Marile magazine cer excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice

Reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au precizat pentru Gândul că marile magazine au amendamente importante în ceea ce privește acest proiect.

„AMRCR a transmis către Primăria Capitalei punctele de vedere ale Asociației în perioada procesului de transparență decizională. Am susținut nevoia industriei de a avea un program de aprovizionare flexibil, mai ales pentru marfa cu indicații speciale (ex. cu temperatură controlată).  Produsele proaspete (fructe, legume, carne, lactate, panificație, pește, congelate) au o durată scurtă de valabilitate și ferestre stricte de transport”, a declarat, pentru Gândul, Laura Albu, consilier comunicare AMRCR.

AMRCR: Mașinile frigorifice ar putea sta pe loc cu motoarele pornite

Sursa citată mai arată că în prezent, din cauza mai multor șantiere, traficul din București „nu poate fi evaluat cu acuratețe”.

„Este necesar ca programul să includă excepții pentru mașinile frigorifice, pentru că dacă nu se încadrează în program, acestea ar trebui să staționeze cu motorul pornit pentru a menține temperatura optimă a produselor, ceea ce ar genera costuri și emisii suplimentare.

Există deja o lipsă de forță de muncă în domeniu, iar aceste schimbări înseamnă mai multe ture de noapte care vor genera costuri suplimentare pentru operatori și care vor pune presiune pe valoarea produselor.

Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj pe timpul nopții însemnă tulburarea liniștii publice. Ar trebui să avem în vedere că traficul în această perioadă este afectat de construcția unei noi linii de metrou și a altor lucrări edilitare, iar centura Capitalei nu este finalizată încă, așadar nu pot fi evaluate cu acuratețe fluxurile orare de trafic”, mai transmit reprezentanții AMRCR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”