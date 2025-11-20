Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, se va întâlni zilele viitoare cu operatorii de transport de marfă, cu cei de curierat, precum și cu cei din zona de salubrizare, pentru a stabili ultimele detalii privind proiectul de interzicere a aprovizionării la ore de vârf, au precizat surse administrative pentru Gândul. Proiectul a ieșit din procedura de dezbatere publică, iar la începutul anului viitor ar putea intra pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Cele mai afectate vor fi marile magazine, care solicită amendamente importante la acest proiect.

Primăria Capitalei vrea să interzică circulația și staționarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităților de curierat și serviciilor de salubrizare, pe raza Municipiului București, în intervalele orare 07:00 – 10:00 și 16:00 – 19:00.

Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare la ore de vârf a ieșit din dezbatere publică

Proiectul tocmai a ieșit din dezbatere publică, iar în zilele viitoare va fi o întâlnire între primar și operatorii de transport, au precizat surse din cadrul Primăriei Capitalei în exclusivitate pentru Gândul.

Potrivit PMB, acesta este scopul măsurii:

fluidizarea traficului în orele de vârf;

creșterea siguranței rutiere în zonele intens pietonale și în perimetrele protejate;

reducerea poluării (emisii, praf, zgomot);

asigurarea continuității serviciilor publice și a lanțurilor de aprovizionare în condiții previzibile și cu impact minim;

alinierea la bune practici din alte municipii mari din România și capitale europene;

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei

„Încălcarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii”, transmite Primăria Capitalei.

Sunt exceptate de la această măsură, fără a necesita derogare prealabilă, autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență și ordine publică – ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune, atunci când se află în misiune.

Sunt exceptate și structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv Poșta militară, în misiune, precum și serviciile de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii sau urgențe – operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă‑canal, salubrizare stradală, telecomunicații) și administratorul drumului, pe durata intervenției.

Interzicerea aprovizionării la ore de vârf, doar cu aprobarea CGMB

De asemenea, sunt exceptate activitățile de deszăpezire, combaterea poleiului, degajarea carosabilului, transportul materialelor antiderapante și utilizarea utilajelor speciale de iarnă. Totodată, se exceptează transportul de medicamente, produse sanguine, organe sau țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unități medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora.

Proiectul a fost în dezbatere publică, iar, ca să intre în vigoare, trebuie aprobat în Consiliul General al Municipiului București.

Marile magazine cer excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice

Reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au precizat pentru Gândul că marile magazine au amendamente importante în ceea ce privește acest proiect.

„AMRCR a transmis către Primăria Capitalei punctele de vedere ale Asociației în perioada procesului de transparență decizională. Am susținut nevoia industriei de a avea un program de aprovizionare flexibil, mai ales pentru marfa cu indicații speciale (ex. cu temperatură controlată). Produsele proaspete (fructe, legume, carne, lactate, panificație, pește, congelate) au o durată scurtă de valabilitate și ferestre stricte de transport”, a declarat, pentru Gândul, Laura Albu, consilier comunicare AMRCR.

AMRCR: Mașinile frigorifice ar putea sta pe loc cu motoarele pornite

Sursa citată mai arată că în prezent, din cauza mai multor șantiere, traficul din București „nu poate fi evaluat cu acuratețe”.

„Este necesar ca programul să includă excepții pentru mașinile frigorifice, pentru că dacă nu se încadrează în program, acestea ar trebui să staționeze cu motorul pornit pentru a menține temperatura optimă a produselor, ceea ce ar genera costuri și emisii suplimentare.

Există deja o lipsă de forță de muncă în domeniu, iar aceste schimbări înseamnă mai multe ture de noapte care vor genera costuri suplimentare pentru operatori și care vor pune presiune pe valoarea produselor.

Totodată, circulația autovehiculelor de mare tonaj pe timpul nopții însemnă tulburarea liniștii publice. Ar trebui să avem în vedere că traficul în această perioadă este afectat de construcția unei noi linii de metrou și a altor lucrări edilitare, iar centura Capitalei nu este finalizată încă, așadar nu pot fi evaluate cu acuratețe fluxurile orare de trafic”, mai transmit reprezentanții AMRCR.

