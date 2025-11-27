Prima pagină » Actualitate » Un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului a fost sancționat cu amendă maximă de polițiștii locali. Care a fost MOTIVUL

Un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului a fost sancționat cu amendă maximă de polițiștii locali. Care a fost MOTIVUL

27 nov. 2025, 21:50, Actualitate
Un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului a fost sancționat cu amendă maximă de polițiștii locali. Care a fost MOTIVUL
Fotografie cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Românii care au animale de companie riscă amenzi destul de mari, dacă nu respectă anumite reguli. A simțit-o pe pielea sa și un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului și a fost amendat cu suma de 1.600 de lei.

Atunci când își scot patrupedul la plimbare, proprietarii trebuie să fie echipați corespunzător. În funcție de talia câinelui, stăpânii trebuie să aibă lesă, botniță și pungi ca să strângă mereu după animalele lor.

Ei bine, bărbatul – care se afla la plimbare cu animalul său, un bichon, a fost oprit de un echipaj al Poliției Locale Botoșani, pentru un control de rutină, potrivit România TV.

O femeie a fost dată jos din autobuz pentru că era însoțită de un bichon. Compania de transport spune că „nu este permis accesul cu câini periculoși”

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Botoșăneanul nu avea câinele în lesă, nici carnetul de sănătate care ar trebui întotdeauna luat de stăpân și nici pungile pentru a strânge în urma lui. În cele din urmă, a fost sancționat cu 1.600 de lei, amenda maximă.

Amenzi de 2.500 de lei pentru românii care stau la bloc

De exemplu, persoanele care locuiesc în blocurile din sectorul 3 al Capitalei și au animale de companie riscă amenzi de până la 2.500 de lei, putând fi trași la răspundere pentru câinii agresivi sau animalele de a căror igienă nu se îngrijesc.

De asemenea, vor fi amendați și cei care construiesc adăposturi pentru animale în fața blocului și le lasă mâncare acestora, fără a se asigura că fac curat după.

