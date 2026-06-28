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Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează

Luiza Dobrescu
Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
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Criza politică a intrat într-o nouă etapă după retragerea lui Eugen Tomac. El fusese prima propunere de premier. Mandatul a fost depus înainte de votul din Parlament. Decizia a venit după ce PNL și USR au anunțat că nu susțin formula de guvern.

Soluţia vine de la Dumnezeu. Cel puţin aşa consideră un grup de parlamentari care îl propun ca premier chiar pe PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate solidă în Parlamentul României este Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Din acest motiv, precum şi din motive istorice, culturale şi politice, propun ca Prea Fericitul Daniel sp fie desemnat pentru funcția de prim-ministru al României.

În contextul în care România traversează o perioadă de incertitudine politică, marcată de dificultăți în desemnarea unui prim-ministru, și de negocieri prelungite şi eşuate pentru formarea unui Guvern, sunt convins că singura formulă de ieşire din criză şi de depăşire a blocajului politic şi instituţional din România este desemnarea de către Preşedintele Nicuşor Dan a Prea Fericitului Daniel, Patriarhul BOR, pentru funcţia de prim-ministru al României”, îşi motivează opţiunea cei de la Grupul PACE.

Ba mai mult, ei consideră că „PF Daniel ar fi votat cu o largă majoritate în Parlamentul României” şi aduce argumente de ce ar vota fiecare partid în parte.

„PSD pentru că este tradiţional apropiat de Biserică, PNL pentru că nu va îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii pentru că sunt dedicaţi credinţei şi tradiţiilor religioase, şi chiar şi USR-ul pentru că la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului din 26 octombrie 2025, liderii USR au fost în primele rânduri ale oficialilor care au participat la slujba respectivă.

Afirm clar că singurul premier care ar întruni la această oră o majoritate solidă în Parlament ar fi Patriarhul Bisericii Ortodoxe, care este cel mai bun administrator de instituţie naţională la această oră, dovadă stând realizarea Catedralei Mânturii Neamului”, mai spun cei de la PACE.

În perioada 1938–1939, Patriarhul Miron Cristea a ocupat funcția de prim-ministru într-un context de profundă criză politică, el fiind singurul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române care a deținut această funcție simultan până în prezent, aşadar avem un precedent istoric care ne arată că în vremuri de criză, Biserica poate şi trebuie să se implice în viaţa cetăţii, nu pentru a face politică, ci pentru a salva ţara de la distrugere.

Această propunere depăşeşte cadrele politicii clasice şi limitările partidelor politice şi constituie cea mai bună modalitate de a-i aduna pe români în jurul unui ideal naţional de reconstrucţie şi renaştere naţională, susţin parlamentarii.

Blocaj la guvernare, după două nominalizări eșuate

Criza politică a intrat într-o nouă etapă după retragerea lui Eugen Tomac. El fusese prima propunere de premier. Mandatul a fost depus înainte de votul din Parlament. Decizia a venit după ce PNL și USR au anunțat că nu susțin formula de guvern.

A urmat nominalizarea lui Adrian Veștea. Cabinetul propus nu a obținut majoritatea necesară. În Parlament au fost 189 de voturi pentru, sub pragul de 233. Votul a confirmat lipsa unei majorități clare.

AUR a fost parte a ecuației parlamentare. Partidul nu a susținut Guvernul Veștea. În același timp, AUR rămâne a doua forță din Parlament. Blocajul menține în discuție scenariul alegerilor anticipate, dacă procedurile constituționale ajung la eșecuri repetate.

După căderea variantei Veștea, discuțiile s-au mutat spre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. PSD susține varianta Grindeanu. PNL, USR și UDMR au avansat numele lui Siegfried Mureșan. Consultările continuă pe fondul aceleiași probleme: formarea unei majorități parlamentare.

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