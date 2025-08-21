Prima pagină » Actualitate » Provocările online fac o nouă victimă. Celebru STREAMER, cu peste 1 milion de urmăritori, mort în timpul unei transmisiuni „live”

Provocările online fac o nouă victimă. Celebru STREAMER, cu peste 1 milion de urmăritori, mort în timpul unei transmisiuni „live”

21 aug. 2025, 16:00, Actualitate
Provocările online fac o nouă victimă. Celebru STREAMER, cu peste 1 milion de urmăritori, mort în timpul unei transmisiuni „live”

Poliția franceză investighează decesul unui streamer popular, care a murit în timpul unei transmisiuni în direct de aproape 12 zile.

Din câte se pare, streamerul suferise înainte un tratament abuziv și umilitor, potrivit CNN, dar mai multe date nu au fost date publicității.

Cine este „Jean Pormanove”

Raphaël Graven, în vârstă de 46 de ani, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove sau JP, era unul dintre cei mai mari streameri din Franța pe platforma Kick și a murit luni, 18 august.

Veteranul militar își construise o comunitate de peste un milion de urmăritori pe diferite platforme, urmărind jocuri video în timp ce se transmitea și juca adesea în provocări extreme.

El colabora din 2023 cu alți câțiva streameri, în principal cu Owen Cenazandotti, cunoscut online sub numele de „Naruto”, și Safine Hamadi, ambii participând la ultima sa transmisiune în direct.

Parchetul din Nisa a precizat pentru CNN că a fost deschisă o anchetă privind moartea sa și că a fost dispusă o autopsie. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat nicio acuzație în acest caz.

În zeci de videoclipuri de la transmisiuni în direct anterioare, analizate de CNN, Pormanove pare a fi ținta glumelor, a agresiunilor, a atacurilor fizice și a cascadoriilor degradante.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce riscuri prezintă provocarea „PARACETAMOL”, virală pe TikTok/„Dezinformarea din mediul online poate avea un impact negativ”

Bărbatul care a inspirat Ice Bucket Challenge, celebra provocare devenită virală în mediul online pentru scop umanitar, a murit – FOTO / VIDEO

Cum să deschizi dopul unei sticle cu piciorul. Noua provocare populară în mediul online la care participă Ryan Reynolds și Jason Statham – VIDEO

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
ACTUALITATE Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
16:51
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
16:40
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
ANALIZĂ EXCLUSIV CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
16:40
CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
VIDEO TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”
16:17
TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”
VIDEO Florin Călinescu îl vede pe Pahonțu îmbrăcat în URS. „Zboară pârși și cocoși de munte cu emițătoare”
16:12
Florin Călinescu îl vede pe Pahonțu îmbrăcat în URS. „Zboară pârși și cocoși de munte cu emițătoare”
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
ANAF îți verifică nunta și botezul. Foame de bani pentru bugetari
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ECONOMIE Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
17:02
Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
TURISM Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
16:41
Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
VIDEO Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
16:26
Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
ACTUALITATE ÎCCJ avertizează că reforma lui Bolojan ar putea afecta INDEPENDENȚA justiției
16:12
ÎCCJ avertizează că reforma lui Bolojan ar putea afecta INDEPENDENȚA justiției
BREAKING NEWS VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
16:10
VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”