Provocările online fac o nouă victimă. Celebru STREAMER, cu peste 1 milion de urmăritori, mort în timpul unei transmisiuni „live”

Poliția franceză investighează decesul unui streamer popular, care a murit în timpul unei transmisiuni în direct de aproape 12 zile.

Din câte se pare, streamerul suferise înainte un tratament abuziv și umilitor, potrivit CNN, dar mai multe date nu au fost date publicității.

Cine este „Jean Pormanove”

Raphaël Graven, în vârstă de 46 de ani, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove sau JP, era unul dintre cei mai mari streameri din Franța pe platforma Kick și a murit luni, 18 august.

Veteranul militar își construise o comunitate de peste un milion de urmăritori pe diferite platforme, urmărind jocuri video în timp ce se transmitea și juca adesea în provocări extreme.

El colabora din 2023 cu alți câțiva streameri, în principal cu Owen Cenazandotti, cunoscut online sub numele de „Naruto”, și Safine Hamadi, ambii participând la ultima sa transmisiune în direct.

Parchetul din Nisa a precizat pentru CNN că a fost deschisă o anchetă privind moartea sa și că a fost dispusă o autopsie. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat nicio acuzație în acest caz.

În zeci de videoclipuri de la transmisiuni în direct anterioare, analizate de CNN, Pormanove pare a fi ținta glumelor, a agresiunilor, a atacurilor fizice și a cascadoriilor degradante.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce riscuri prezintă provocarea „PARACETAMOL”, virală pe TikTok/„Dezinformarea din mediul online poate avea un impact negativ”

Bărbatul care a inspirat Ice Bucket Challenge, celebra provocare devenită virală în mediul online pentru scop umanitar, a murit – FOTO / VIDEO

Cum să deschizi dopul unei sticle cu piciorul. Noua provocare populară în mediul online la care participă Ryan Reynolds și Jason Statham – VIDEO