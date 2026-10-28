Ministrul Apărării, reacție după ce o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone

Ștefan-Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale, a reacționat după ce o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost atacată cu drone, miercuri, în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei. Acesta este al 9-lea atac de acest tip înregistrat în ultima lună asupra navelor comerciale din regiune.

Ministrul Apărării, reacție după un nou atac de drone la Marea Neagră

Oprea a particiapt astăzi, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Republica Turcia, alături de omologii săi bulgar, Dimitar Stoyanov, și turc, Yașar Güler.

Oprea spune că a primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei chiar în timp ce participa la reuniunea trilaterală și subliniază că acest eveniment reprezintă ”o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale”.

”Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei.

Acest eveniment reprezintă o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale”, a scris Radu-Ștefan Oprea.

Oprea a transmis că, în continuare, războiul dintre Rusia și Ucraina produce efecte și pune în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre. Ministrul subliniază că România va continua să acționeze pentru consolidarea supravegherii maritime.

”Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre.

Incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că amenințările la adresa securității maritime sunt reale și tot mai grave.

România va continua să acționeze, împreună cu aliații NATO și partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creșterea capacității de răspuns la amenințările cu drone și protejarea libertății de navigație.