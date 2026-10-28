Prima pagină » Știri politice » Ministrul Apărării, reacție după ce o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone

Ministrul Apărării, reacție după ce o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone

Ministrul Apărării, reacție după ce o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ștefan-Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale, a reacționat după ce o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost atacată cu drone, miercuri, în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei. Acesta este al 9-lea atac de acest tip înregistrat în ultima lună asupra navelor comerciale din regiune.

Ministrul Apărării, reacție după un nou atac de drone la Marea Neagră

Oprea a particiapt astăzi, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Republica Turcia, alături de omologii săi bulgar, Dimitar Stoyanov, și turc, Yașar Güler. 

Oprea spune că a primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei chiar în timp ce participa la reuniunea trilaterală și subliniază că acest eveniment reprezintă ”o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale”.

”Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.
Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei.
Acest eveniment reprezintă o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale”, a scris Radu-Ștefan Oprea.
Oprea a transmis că, în continuare, războiul dintre Rusia și Ucraina produce efecte și pune în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre. Ministrul subliniază că România va continua să acționeze pentru consolidarea supravegherii maritime.
Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre.
Incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că amenințările la adresa securității maritime sunt reale și tot mai grave.
România va continua să acționeze, împreună cu aliații NATO și partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creșterea capacității de răspuns la amenințările cu drone și protejarea libertății de navigație.
Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea României, a regiunii și a întregii Alianțe Nord-Atlantice”, a scris Oprea.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS PSD a depus un proiect de lege pentru creșterea valorii tichetelor de masă. Prima inițiativă socială a social-democraților după revenirea la guvernare
15:26
PSD a depus un proiect de lege pentru creșterea valorii tichetelor de masă. Prima inițiativă socială a social-democraților după revenirea la guvernare
FLASH NEWS Alfred Simonis explică de ce sute de localități riscă să rămână fără bani pentru salarii și iluminat public
15:10
Alfred Simonis explică de ce sute de localități riscă să rămână fără bani pentru salarii și iluminat public
REACȚIE Miruță contraatacă după ce noul ministru al Transporturilor i-a anulat ordinul: „Deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii”
15:07
Miruță contraatacă după ce noul ministru al Transporturilor i-a anulat ordinul: „Deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii”
SURSE PSD, PNL şi AUR au ieşit la racolat de parlamentari. Cei mai curtaţi deputaţi şi senatori sunt neafiliaţii
14:55
PSD, PNL şi AUR au ieşit la racolat de parlamentari. Cei mai curtaţi deputaţi şi senatori sunt neafiliaţii
REACȚIE Mesajul premierului Niculescu, după tragedia feroviară din Spania: ”Suntem în permanentă legătură cu autoritățile spaniole și suntem pregătiți să oferim sprijin”
14:01
Mesajul premierului Niculescu, după tragedia feroviară din Spania: ”Suntem în permanentă legătură cu autoritățile spaniole și suntem pregătiți să oferim sprijin”
ULTIMA ORĂ Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
13:53
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Mediafax
Volkswagen a angajat 100 de oi pentru o misiune neobișnuită. De ce a apelat compania la această soluție
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește
Mediafax
Navă care se îndrepta spre Constanța, lovită de trei drone în Marea Neagră! Atacul, chiar în timpul reuniunii miniștrilor Apărării la Sofia
Click
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț? Ce au dezvăluit apropiații despre relația lor
Digi24
„Cascadorii râsului”. Imagini virale cu parada de Ziua Armatei în Călărași: jandarmii n-au nimerit pasul, iar fanfara notele
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Cele mai dificile zodii din horoscop. Au un temperament exploziv și puțini reușesc să le intre în grații
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O altă tragedie prin care a trecut Regina mamă Elena a României
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
FLASH NEWS Consiliul Superior al Magistraturii publică salariile nete ale judecătorilor, după decizia CEDO privind restanțele. Comparația cu nivelul european
15:40
Consiliul Superior al Magistraturii publică salariile nete ale judecătorilor, după decizia CEDO privind restanțele. Comparația cu nivelul european
INEDIT Acest bărbat susține că e „călător în timp” din anul 2055. Ca „dovadă”, a prezentat imagini cu două jocuri din viitor: FIFA 34 si GTA VII
15:31
Acest bărbat susține că e „călător în timp” din anul 2055. Ca „dovadă”, a prezentat imagini cu două jocuri din viitor: FIFA 34 si GTA VII
FLASH NEWS Sindicaliștii de la Metrorex amenință cu greva. Angajații cer salarii mai mari cu 450 de lei net
15:25
Sindicaliștii de la Metrorex amenință cu greva. Angajații cer salarii mai mari cu 450 de lei net
EXCLUSIVITATE Cum au motivat judecătorii arestarea preventivă a fiului fostului ministru al Justiției. Care ar fi fost riscurile ca Alexandru Toader să denatureze ancheta. Ce spun magistrații despre protejarea victimelor
15:20
Cum au motivat judecătorii arestarea preventivă a fiului fostului ministru al Justiției. Care ar fi fost riscurile ca Alexandru Toader să denatureze ancheta. Ce spun magistrații despre protejarea victimelor
FLASH NEWS O „eroare umană” ar fi fost cauza accidentului feroviar din Spania. Care sunt primele ipoteze ale autorităților de la Madrid
15:04
O „eroare umană” ar fi fost cauza accidentului feroviar din Spania. Care sunt primele ipoteze ale autorităților de la Madrid
ENERGIE Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită curând. Cristian Buşoi explică ce se va întâmpla cu facturile la electricitate
14:59
Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită curând. Cristian Buşoi explică ce se va întâmpla cu facturile la electricitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe