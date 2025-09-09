Daniel Zamfir pune tunurile pe Boloș: „Spovedania publică a «părintelului» Boloș e absolut ridicolă” / „Avem imaginea completă a unui om mic de tot”

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a reacționat marți pe Facebook la acuzațiile lui Marcel Boloș, fostul ministru al Finanțelor, care susține că Marcel Ciolacu, premier pe atunci, i-a spus că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. Daniel Zamfir a catalog dezvăluirea lui Marcel Boloș drept o spovendanie, pe care a numit-o „absolut ridicolă”.

„Spovedania publică a «părintelului» Boloș e absolut ridicolă. Păi cum, părinte? De ce nu ți-ai dat demisia dacă știai că se duce-n cap bugetul? De ce ai semnat toate alocările respective?

Chiar fugi de orice răspundere? Dacă mai punem și că bătea din pinteni să fie în continuare ministru, avem imaginea completă a unui om mic de tot!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Reacția acestuia vine în contextual în care Marcel Boloș a declarat la Antena 1 că l-a avertizat de cel puțin șase ori pe Marcel Ciolacu de faptul că „deficitul bugetar se duce în cap”. Fostul ministru de Finanțe a mai adăugat că fostul premier i-a răspuns că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

În replica, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile.

„Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a spus acesta.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

