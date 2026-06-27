Psihologii spun că persoanele care trebuie să închidă ușa pentru a dormi sunt independente și prețuiesc singurătatea

Închiderea ușii creează un spațiu sigur pentru reflecție și relaxare, un loc unde să fii cu tine însuți, scrie El Economista.

Fiecare persoană are obiceiuri și preferințe diferite când vine vorba de somn. Unii oameni preferă să doarmă în șosete, alții au nevoie de televizorul pornit pentru a adormi, iar unii nu pot dormi dacă este aprinsă chiar și cea mai slabă lumină. Toate aceste ciudățenii au o explicație psihologică.

Unii oameni insistă că nu pot dormi dacă ușa dormitorului este lăsată deschisă. Acest lucru stârnește adesea dezbateri, mai ales în căldura verii, când unul dintre parteneri ar putea prefera să lase ușa deschisă pentru a permite aerului să circule. Cu toate acestea, acest comportament nu este doar un capriciu, ci dezvăluie trăsături de personalitate ascunse.

Trăsături comune

Psihologii sugerează că persoanele care au nevoie să doarmă cu ușa închisă demonstrează independență. Ele apreciază spațiul personal și controlul asupra acestuia, deoarece închiderea ușii le oferă o înțelegere completă a ceea ce se întâmplă în interior.

O altă trăsătură comună este aprecierea pentru singurătate. Închiderea ușii le oferă șansa de a găsi un spațiu sigur pentru a fi singuri cu ei înșiși – un sanctuar personal unde se pot relaxa și reflecta. Psihologii susțin că nu este nimic în neregulă cu acest comportament.

În cele din urmă, aceste persoane împărtășesc dorința de securitate personală – nu doar fizică, ci și mentală. Închiderea ușii promovează un sentiment mai mare de siguranță, control și ordine, menținând eficient problemele și temerile în afara camerei.