Dani Mocanu a primit de lucru în Penitenciarul Jilava și a ajuns chiar un fel de șef peste deținuții care frecventează atelierul de creație al închisorii. În același timp, cunoscutul interpret de muzică de petrecere se implică în toate activitățile care îl pot ajuta să iasă mai devreme din pușcărie.

Condamnat la 4 ani pentru tentativă de omor, Dani Mocanu a fost transferat la Penitenciarul Jilava la sfârșitul lunii aprilie 2026, după ce, inițial, fusese închis la Penitenciarul Rahova.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Interesat de activitățile educative

Inițial, Dani Mocanu a solicitat să primească de lucru, dar cererile i-au fost respinse, în condițiile în care era considerat un deținut periculos.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că deținutul s-ar fi înscris la aproape toate activitățile educative, mai ales că, în felul acesta, poate strânge credite care i-ar fi de folos la comisia de liberare condiționată.

Sursele citate au precizat că Mocanu merge la biserică, participă la cursuri de educație religioasă, se implică în acțiuni de reintegrare socială organizate în închisoare și se duce în mod regulat la sala de forță.

În plus, cântărețul este evaluat psihologic în mod periodic și este consiliat de psihologii penitenciarului.

Dani Mocanu are grijă ca deținuții să-și facă temele

Sursele Gândul au dezvăluit că manelistul condamnat pentru tentativă de omor a primit și de lucru.

Acesta ar fi responsabil la atelierul de creație, unde ar supraveghea activitatea celoralți condamnați care pictează, decupează cu fierăstrăul de traforaj, fac origami etc. Dani Mocanu trebuie să aibă grijă ca deținuții să-și termine temele trasate de ofițerii coordonatori și să anunțe imediat dacă cineva încalcă legea sau regulamentul de ordine interioară.

Deținutul ar primi vizite din partea familiei, însă, până acum nu ar fi beneficiat de nicio permisie.

Dani Mocanu și fratele lui Nando au fost extrădați în România anul acesta, la data de 20 martie. Cei doi au fost aduși din Italia după ce au fost prinși la Napoli. Ei plecaseră din România înainte de pronunțarea sentinței definitive.