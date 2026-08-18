Invitat la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, susține că teoria celor de la USR că România va pierde bani din PNRR dacă dăm drumul centralellor pe cărbune este falsă. Fostul ministru al Energiei oferă detalii de culise despre negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene. Burduja susține că România a cerut Comisiei Europene să nu mai închidă grupuri pe cărbune până când noile capacități pe gaz, necesare pentru înlocuirea lor, nu vor fi funcționale. Urmărește emisiunea live aici.

„Din punctul meu de vedere, este falsă și mă bazez pe negocierile pe care le-am avut cu Celine Gauer și stafful Comisiei Europene, respectiv SG RECOVER, unitatea care se ocupă de PNRR. Eu așa consider că e falsă. Cum au decurs aceste negocieri, că sunt detalii de culise, domnule Dumitrescu. Noi le-am spus: nu vom mai închide alte grupuri până când nu vom avea capacități echivalente de înlocuire, tot producție în bandă, grupuri pe gaz”, a explicat Sebastian Burduja.

Burduja susține că România nu ar trebui să închidă centrale pe energie dacă e pusă securitatea țării în pericol

Burduja a adăugat că România nu a reușit încă să construiască noile centrale pe gaz necesare pentru înlocuirea grupurilor pe cărbune din cauza creșterii puternice a prețurilor la turbinele pe gaz, pe fondul cererii mari generate de centrele de date. El a precizat că probleme similare au apărut și în alte țări, precum Germania, Franța, Marea Britanie și Statele Unite. Fostul minsitru al Energiei a explicat că regulile PNRR permit renegocierea unui jalon dacă acesta nu poate fi îndeplinit din motive care nu țin de vina statului membru. Sebastian Burduja consideră, astfel, că România nu ar trebui să fie obligată să închidă capacități energetice dacă acest lucru ar pune în pericol securitatea energetică a țării.

„Iată de ce nu am reușit să le avem încă: nu din culpa exclusivă a României, ci pentru că turbinele pe gaz, la nivel mondial, au crescut cu 300% la preț. De ce? Cerere mare pentru centre de date. Și nu doar în România s-au blocat, ci și în Germania, Franța, Marea Britanie, chiar în Statele Unite, în Texas, o mare centrală pe gaz. Comisia Europeană și-a dat seama că în ceea ce România a semnat pe PNRR e un articol și orice stat membru îl are. Și o spune clar: când un jalon nu se poate îndeplini, dar nu din vina statului membru, este dreptul statului membru să-și renegocieze respectivul jalon. De aceea, nu consider că într-o asemenea situație cineva din Comisia Europeană și-ar asuma răspunderea să stingă lumina la București și în toată România și să ne pericliteze securitatea energetică”, a declarat Sebastian Burduja la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Comandamentul energetic susține că situația e sub control

Momentan Centrala de la Cernavodă este în continuare închisă. Grupul 4 de la Rovinari a fost repus în funcțiune, precum și grupul de la Paroșeni. Membrii Comandamentului energetic au analizat prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situația capacităților de producție a energiei electrice și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea Sistemului Energetic Național.

„În acest moment, situația energetică este sub control. Capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă. Începând de ieri, au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari, precum și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică”, a transmis Comandamentul energetic într-un comunicat.

Prognoza energetică pentru următoarele 10 zile este favorabilă

Specialiștii au analizat și producția de energie electrică pe bază de gaze naturale, care se menține la un nivel ridicat. Condițiile meteorologice favorabile susțin, de asemenea, o producție bună de energie din surse fotovoltaice. Autoritățile transmit că, împreună cu importurile disponibile, aceste capacități asigură, cel puțin pentru această săptămână, necesarul de energie al României. Comandamentul energetic precizează că nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică și că situația este monitorizată permanent.

La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Transelectrica, Dispeceratului Energetic Național, principalilor producători și distribuitori de energie electrică, precum și reprezentanți ai ANRE. Au fost invitați și reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Institutului Național de Meteorologie.

Repornirea Centralei de la Cernavodă ar putea să limiteze impactul asupra prețurilor la electricitate

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Cristian Bușoi a avertizat însă că ziua de vineri ar putea fi mai dificilă, pe fondul temperaturilor ridicate. El a precizat că România va avea nevoie de importuri mai mari de energie, la prețuri medii estimate la 160-170 de euro și a arătat că repornirea centralei de la Cernavodă ar putea limita impactul asupra prețurilor la electricitate pentru populație.

Situația actuală a sistemului energetic readuce în discuție și necesitatea unor capacități suficiente de producție pentru a înlocui grupurile pe cărbune care urmează să fie închise. Invitat la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, susține că România a cerut Comisiei Europene să nu mai închidă alte grupuri energetice până când nu vor exista capacități echivalente de înlocuire, în special grupuri pe gaz capabile să asigure producția în bandă.