Crin Antonescu pune la îndoială bunele intenții ale guvernului Bolojan-USR. Acesta afirmă că, pentru Guvernul Bolojan, interesul național nu este primul criteriu în luarea de decizii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Interesul României, căzut pe ultimul loc

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu susține că țara este guvernată într-un mod dramatic de Bolojan și de gruparea USR. Acesta afirmă că se pot pune la îndoială bunele intenții pe care le au aceștia. Fostul lider PNL menționează că este limpede că interesul României nu este principalul criteriu de care să țină cont Guvernul Bolojan.

„Țara o guvernează acum domnul Bolojan cu USR-iștii într-un mod care este dramatic pentru România. Și nu doar din punct de vedere al unei proaste guvernări, ca nepricepere. Deja poți să le pui la îndoială bunele intenții, pentru că totuși se întâmplă niște lucruri… Nu vreau să acuz pe nimeni, nu-mi plac teoriile conspiraționiste, dar e limpede că interesul României nu e primul criteriu care animă acești oameni când iau aceste decizii.”, susține politicianul.

„La nivel prezidențial, România nu este condusă”

Istoricul susține că România nu este guvernată deloc la nivel prezidențial. Ba mai mult de atât, amintește acesta, nici măcar la nivel guvernamental țara nu e guvernată cu puteri depline. Antonescu afirmă că cei care conduc țara nu sunt cei din PNL, ci o grupare minoritară formată din Bolojan și USR.

„La nivel prezidențial, România nu este condusă, este acefală. Dar la nivel guvernamental, cu puteri restrânse, este condusă de o minoritate cruntă. Țara nu e condusă nici măcar de PNL. Atenție, în afară de Nazare, toți ceilalți sunt USR-iști. PNL-ul este într-o situație penibilă încă o dată sau mai tare ca altădată…”, afirmă istoricul.

„PNL nici măcar nu este la butoane”

Fostul lider PNL menționează că liberalii au fost mai bine poziționați chiar și pe vreme lui Iohannis decât sunt acum. Acesta afirmă că Iohannis îi mai lăsa cât de cât să guverneze, ceea ce Bolojan nu face. Istoricul precizează că PNL-ul este acum în galeria lui Bolojan și așteaptă să prindă funcții de conducere.

„Ei totuși au fost cumva la ordinele lui Iohannis 10 ani de zile. Da, erau ei, cum să spun? Iohannis le dădea și lor să guverneze sau ce făceau ei pe acolo. Acuma nici măcar nu sunt la butoane. Sunt în galeria lui Bolojan, sperând că Bolojan va câștiga foarte multe puncte și că le va împărți cu ei. Vom vedea.”, menționează fostul lider PNL.

Guvernul Bolojan este demis de 105 zile în urma unei moțiuni de cenzură. Cu toate acestea, Ilie Bolojan a rămas în funcția de premier interimar, în timp ce miniștrii USR au reîmpărțit ministerele între ei. În prezent, Radu Miruță conduce Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Transporturilor. În același timp, Ilie Bolojan este atât premier interimar, cât și ministru al Educației.