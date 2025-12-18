Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”

Noul ministru al Apărării, Radu Miruţă, a recunoscut joi, la Prima News, că încasează două salarii: 12.000 de lei de la Ministerul Economiei (de unde a plecat pentru a prelua MApN) şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că poți să iei salariu şi de Parlament şi de ministru. El a mai precizat, de asemenea, că Parlament îi plăteşte cazarea.

„Sigur, iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat”, a spus el.

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: „Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie… Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.