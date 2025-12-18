Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”

Noul ministru al Apărării, Radu Miruţă, a recunoscut joi, la Prima News, că încasează două salarii: 12.000 de lei de la Ministerul Economiei (de unde a plecat pentru a prelua MApN) şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că poți să iei salariu şi de Parlament şi de ministru. El a mai precizat, de asemenea, că Parlament îi plăteşte cazarea.
„Sigur, iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat”, a spus el.
Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: „Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie… Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”.
Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.
„La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”, a afirmat acesta.