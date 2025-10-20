Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal

Da, ați citit bine, căci o țară europeană investește peste 350 de milioane de euro pentru construirea celei mai mari închisori, unde deținuții vor avea dormitoare cu băi proprii, teren de fotbal și facilități ultra-moderne pentru educație și sănătate mintală.

Este vorba despre proiectul HMP Highpoint din Suffolk, din Regatul Unit, supranumit și „mega-închisoarea”. Aceasta reprezintă cea mai ambițioasă extindere a unui penitenciar britanic din ultimele decenii. În urma lucrărilor, care se vor încheia până în 2027, această pușcărie va deveni cea mai mare din țară, cu o capacitate de 2.044 de deținuți, cu 50% mai mare decât în prezent.

Deten ț ie de lux

Unde mai pui că dormitoarele vor fi complet renovate, fiecare cameră va beneficia de baie proprie și ca fi disponibilă în varainte single, duble sau adaptate pentru persoane cu mobilitate redusă. În loc de celule tradiționale, deținuții vor avea spații mai confortabile și mai sigure.

Complexul va include facilități sportive și recreative: va avea un teren de fotbal 5 contra 5, o pistă de atletism de 25 de metri, o sală de sport extinsă și o zonă multifuncțională pentru exerciții. În plus, în exterior, grădinile și cele două iazuri amenajate peisagistic vor conferi o notă de relaxare și recreere.

Ca să sprijine reintegrarea socială și profesională, susțin oficialii britanici, închisoarea va dispune de o sală de instruire pentru calificări în domeniul cateringului, dar și de săli de terapie pentru sănătate mintală și facilități de asistență socială.

În plus, un bloc multiconfesional și un bloc medical cu săli de consultații flexibile vor asigura servicii adecvate pentru nevoile spirituale și de sănătate ale pușcăriașilor.

Nu este însă clar ce trebuie să faci ca să intri aici, dar se știe însă că închisoarea HMP Highpoint a fost deschisă în 1977 și a găzduit de-a lungul timpului deținuți celebri, precum Myra Hindley, una dintre cele mai sadice femei criminal, sau cunoscutul artist George Michael.

Noul proiect de extindere și modernizare al închisorii este estimat la 300 de milioane de lire sterline și face parte din strategia guvernamentală pe zece ani, pentru creșterea capacității penitenciarelor. Oficialii estimează că se vor crea sute de locuri de muncă pe durata lucrărilor și peste 200 de posturi permanente după finalizare.

