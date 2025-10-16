Prima pagină » Justiție » 4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat

4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat

Ruxandra Radulescu
16 oct. 2025, 16:22, Justiție
4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat

Ioan Buzatu, fiul fostului deputat PNL Horațiu Buzatu, a fost condamnat de instanța Curții de Apel din Craiova la patru ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează Presshub.ro.

Fiul fostului liberal Horațiu Buzatu a fost rejudecat după Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul arestare emis pe numele său, în contextul în care acesta era plecat „la muncă” în străinătate.

Fiul lui Horațiu Buzatu, cunoscut ca un consumator de droguri de ani de zile

Magistrații din cadrul Curții de Apel Craiova au dispus o expertiză medico-legală realizată de IML pentru a se stabili dacă probele de sânge recoltate de la Ioan Buzatu conțineau cannabis și dacă substanța putea influența capacitatea de a conduce.

În urma analizelor s-a constatat că efectul era unul semnificativ. În stabilirea condamnării, judecătorii au ținut cont și de starea de recidivă a lui Buzatu, care a fost condamnat anterior pentru fapte similare și cunoscut ca un consumator de droguri de peste șase ani.

Fiul fostului PNL-ist a declarat, în încercarea de a-i îndupleca pe judecători, că are un loc de muncă stabil în București, că „plătește întreținerea” și că nu a evitat intenționat să revină în România.

Ioan Buzatu a refuzat să vină în România, deși știa de mandatul de arestare

Buzatu a recunoscut, însă, că știa despre mandatul european de arestare, de la avocat și familie, atunci când procurorul l-a întrebat de ce nu s-a întors în țară după emitere.

Fiul fostului liberat a susținut însă că, la acel moment, lucra în Belgia, unde „a rătăcit contractul de muncă”.

Ioan Buzatu a declarat în fața justiției că motivul pentru care nu a revenit în România ar fi fost „volumul mare de muncă”. Acesta a revenit în țară abia după ce mandatul de arestare preventivă i-a fost anulat de un complet al instanței supreme.

Ioan Buzatu, depistat pozitiv pentru trei tipuri de droguri la momentul incidentului

Ioan Buzatu a fost oprit de la polițiști pe strada Bariera Vâlcii din Craiova la data  21 august 2021, ora 04:16, în timp ce se afla la volanul unui autoturism Volkswagen, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive.

Acesta a susținut, la acel moment, în fața oamenilor legii, că fumase o țigară cu cannabis. Cu toate acestea la testarea cu aparatul DrugTEST a ieșit pozitiv la THC 5, amfetamină și metamfetamină.

Buzatu a afirmat că ar fi inhalat fum de cannabis involuntar la o petrecere și că drogurile sintetice i-ar fi fost „puse în pahar” de persoane necunoscute.

Instanța l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru conducerea sub influența drogurilor, la care s-a adăugat o pedeapsă anterioară pentru deținere de substanțe interzise, întrucât se afla sub supraveghere judiciară.

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Ioan Buzatu a părăsit țara și a fost dat în urmărire internațională, revenind doar după anularea mandatului de urmărire.

FOTO: Envato/Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
17:30
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
EXCLUSIV Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
15:30
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
EXCLUSIV DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
13:16
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
JUSTIȚIE DNA „decapitează” Spitalul Militar. Florentina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar, apropiată de 2 foști Președinți ai României și 3 foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, vizată de perchezițiile procurorilor DNA
07:09
DNA „decapitează” Spitalul Militar. Florentina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar, apropiată de 2 foști Președinți ai României și 3 foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, vizată de perchezițiile procurorilor DNA
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
VIDEO Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
17:52
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
17:37
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
EXCLUSIV Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”
Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”
VIDEO Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan