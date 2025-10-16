4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat

Ioan Buzatu, fiul fostului deputat PNL Horațiu Buzatu, a fost condamnat de instanța Curții de Apel din Craiova la patru ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează Presshub.ro.

Fiul fostului liberal Horațiu Buzatu a fost rejudecat după Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul arestare emis pe numele său, în contextul în care acesta era plecat „la muncă” în străinătate.

Fiul lui Horațiu Buzatu, cunoscut ca un consumator de droguri de ani de zile

Magistrații din cadrul Curții de Apel Craiova au dispus o expertiză medico-legală realizată de IML pentru a se stabili dacă probele de sânge recoltate de la Ioan Buzatu conțineau cannabis și dacă substanța putea influența capacitatea de a conduce.

În urma analizelor s-a constatat că efectul era unul semnificativ. În stabilirea condamnării, judecătorii au ținut cont și de starea de recidivă a lui Buzatu, care a fost condamnat anterior pentru fapte similare și cunoscut ca un consumator de droguri de peste șase ani.

Fiul fostului PNL-ist a declarat, în încercarea de a-i îndupleca pe judecători, că are un loc de muncă stabil în București, că „plătește întreținerea” și că nu a evitat intenționat să revină în România.

Ioan Buzatu a refuzat să vină în România, deși știa de mandatul de arestare

Buzatu a recunoscut, însă, că știa despre mandatul european de arestare, de la avocat și familie, atunci când procurorul l-a întrebat de ce nu s-a întors în țară după emitere.

Fiul fostului liberat a susținut însă că, la acel moment, lucra în Belgia, unde „a rătăcit contractul de muncă”.

Ioan Buzatu a declarat în fața justiției că motivul pentru care nu a revenit în România ar fi fost „volumul mare de muncă”. Acesta a revenit în țară abia după ce mandatul de arestare preventivă i-a fost anulat de un complet al instanței supreme.

Ioan Buzatu, depistat pozitiv pentru trei tipuri de droguri la momentul incidentului

Ioan Buzatu a fost oprit de la polițiști pe strada Bariera Vâlcii din Craiova la data 21 august 2021, ora 04:16, în timp ce se afla la volanul unui autoturism Volkswagen, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive.

Acesta a susținut, la acel moment, în fața oamenilor legii, că fumase o țigară cu cannabis. Cu toate acestea la testarea cu aparatul DrugTEST a ieșit pozitiv la THC 5, amfetamină și metamfetamină.

Buzatu a afirmat că ar fi inhalat fum de cannabis involuntar la o petrecere și că drogurile sintetice i-ar fi fost „puse în pahar” de persoane necunoscute.

Instanța l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru conducerea sub influența drogurilor, la care s-a adăugat o pedeapsă anterioară pentru deținere de substanțe interzise, întrucât se afla sub supraveghere judiciară.

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Ioan Buzatu a părăsit țara și a fost dat în urmărire internațională, revenind doar după anularea mandatului de urmărire.

FOTO: Envato/Facebook

Recomandarea autorului: