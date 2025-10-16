4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat

Ioan Buzatu, fiul fostului deputat PNL Horațiu Buzatu, a fost condamnat de instanța Curții de Apel din Craiova la patru ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează Presshub.ro.
Fiul fostului liberal Horațiu Buzatu a fost rejudecat după Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul arestare emis pe numele său, în contextul în care acesta era plecat „la muncă” în străinătate.
Magistrații din cadrul Curții de Apel Craiova au dispus o expertiză medico-legală realizată de IML pentru a se stabili dacă probele de sânge recoltate de la Ioan Buzatu conțineau cannabis și dacă substanța putea influența capacitatea de a conduce.
În urma analizelor s-a constatat că efectul era unul semnificativ. În stabilirea condamnării, judecătorii au ținut cont și de starea de recidivă a lui Buzatu, care a fost condamnat anterior pentru fapte similare și cunoscut ca un consumator de droguri de peste șase ani.
Fiul fostului PNL-ist a declarat, în încercarea de a-i îndupleca pe judecători, că are un loc de muncă stabil în București, că „plătește întreținerea” și că nu a evitat intenționat să revină în România.
Buzatu a recunoscut, însă, că știa despre mandatul european de arestare, de la avocat și familie, atunci când procurorul l-a întrebat de ce nu s-a întors în țară după emitere.
Fiul fostului liberat a susținut însă că, la acel moment, lucra în Belgia, unde „a rătăcit contractul de muncă”.
Ioan Buzatu a declarat în fața justiției că motivul pentru care nu a revenit în România ar fi fost „volumul mare de muncă”. Acesta a revenit în țară abia după ce mandatul de arestare preventivă i-a fost anulat de un complet al instanței supreme.
Ioan Buzatu a fost oprit de la polițiști pe strada Bariera Vâlcii din Craiova la data 21 august 2021, ora 04:16, în timp ce se afla la volanul unui autoturism Volkswagen, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive.
Acesta a susținut, la acel moment, în fața oamenilor legii, că fumase o țigară cu cannabis. Cu toate acestea la testarea cu aparatul DrugTEST a ieșit pozitiv la THC 5, amfetamină și metamfetamină.
Buzatu a afirmat că ar fi inhalat fum de cannabis involuntar la o petrecere și că drogurile sintetice i-ar fi fost „puse în pahar” de persoane necunoscute.
Instanța l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru conducerea sub influența drogurilor, la care s-a adăugat o pedeapsă anterioară pentru deținere de substanțe interzise, întrucât se afla sub supraveghere judiciară.
Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Ioan Buzatu a părăsit țara și a fost dat în urmărire internațională, revenind doar după anularea mandatului de urmărire.
FOTO: Envato/Facebook
