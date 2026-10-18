Puya reacționează la articolul Gândul despre vedetele care au condus după ce au consumat substanțe interzise. Artistul spune adevărul gol-goluț

Puya a reacționat după publicarea unui articol Gândul despre vedetele care au ajuns în atenția polițiștilor pentru suspiciuni de conducere sub influența substanțelor interzise.

Artistul, al cărui nume apare alături de cele ale lui Dorian Popa, Toma Cuzin, Ana Morodan și George Burcea, contestă includerea sa în material și susține că nu există nicio hotărâre judecătorească prin care să fi fost stabilită vinovăția sa.

Aflat în prima zi a turneului ”Adevărul gol-goluț”, Puya a publicat un videoclip pe Facebook în care critică articolul Gândul: ”În timp ce ‘avocații drogurilor’ din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan”.

Puya spune că urmărește publicația Gândul și emisiunea lui Marius Tucă, însă consideră că asocierea imaginii sale cu titlul articolului este nedreaptă.

”Prima zi de turneu ‘Adevărul gol-goluț’ și am intrat și eu pe net să văd cum merge treaba. Și am văzut știrea asta. (n.r. În timp ce ‘avocații drogurilor’ din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan) Eu sunt un fan al Gândul, chiar mă uit la emisiunea domnului Tucă, chiar îmi place foarte mult, dar de data asta ați greșit-o, ați gresit-o rău de tot.

În primul rând, nu există nicio hotărâre judecătorească care să dovedească că eu am fost drogat la volanul mașinii. Nu există. Sunt în faza de cercetare de patru ani. Și doi, când m-a oprit poliția, eram pe un amărât de scuter”, a transmis artistul într-un mesaj pe rețelele sociale.

”Nu vă mai erijați în instanțe”

Artistul susține că asocierea sa cu persoane condamnate definitiv poate crea publicului impresia că și în cazul său există o decizie judecătorească de condamnare.

”Vă rog frumos, nu vă mai erijați în Instanțe. Emiteți păreri care distrug și terfelesc numele unui om inutil, mai ales că se uită toată lumea. Dacă vreți să știți adevărul gol-goluț, vă invit la show cu dragă inimă, de asta l-am și făcut, ca să vă spun eu adevărul pe bune. Promit că vă dau invitații, toți de la Gândul, dar vă rog, eu, scoate-ți-mă din poză, că nu e corect”, a afirmat artistul.

Ce scrie Gândul despre cazul lui Puya

În articolul publicat pe 14 octombrie, Gândul amintește incidentul din 27 aprilie 2022, când Puya, pe numele său real Dragoș Gărdescu, a fost oprit de un echipaj al Brigăzii Rutiere în zona Dorobanți din București.

Potrivit informațiilor prezentate în material, testarea pentru alcool a avut rezultat negativ, însă aparatul DrugTest ar fi indicat un rezultat pozitiv pentru cocaină. Artistul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru audieri.