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Senatorul Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă și subliniază faptul că doar patru din zece români își permit o vacanță de o săptămână

Senatorul Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă și subliniază faptul că doar patru din zece români își permit o vacanță de o săptămână
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Senatorul Petrișor Peiu atrage atenția, într-o analiză publicată pe Facebook, asupra problemelor turismului românesc și a dificultăților financiare cu care se confruntă populația. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, România are cea mai mică intensitate turistică din Uniunea Europeană, cu doar 1,6 nopți petrecute în unități de cazare pentru fiecare locuitor.

Peiu compară situația României cu cea a altor state europene și susține că Letonia și Polonia înregistrează valori duble, în timp ce Ungaria ajunge la un nivel de aproape trei ori mai mare. În opinia sa, aceste diferențe trebuie analizate și în raport cu puterea de cumpărare a populației și accesul la vacanțe.

Peste 61% dintre români nu își permit o vacanță de o săptămână

Senatorul subliniază că 89% dintre deplasările turistice efectuate de români au loc în țară, procent pe care îl prezintă drept cel mai ridicat din Europa. Cu toate acestea, turismul intern rămâne la un nivel redus în raport cu populația.

Explicația oferită de Peiu este legată de dificultățile financiare ale românilor. Potrivit datelor citate în postare, 61,4% dintre români nu își permit o vacanță de cel puțin o săptămână pe an. Prin comparație, senatorul indică un procent de aproximativ 39% în Bulgaria și Ungaria.

Românii au cheltuit 6,6 miliarde de euro pentru călătorii în străinătate

Un alt indicator evidențiat de Peiu privește cheltuielile pentru deplasările externe. Conform cifrelor prezentate de acesta, românii au cheltuit 6,6 miliarde de euro în primele opt luni ale anului pentru călătorii în străinătate.

Suma ar fi cu aproximativ 3 miliarde de euro mai mare decât cheltuielile turiștilor străini care au venit în România, susține senatorul.

Datele prezentate în analiza sa ridică întrebări despre accesibilitatea vacanțelor pentru populație, atractivitatea destinațiilor românești și capacitatea turismului intern de a atrage cheltuieli mai mari. Pentru o evaluare completă, cifrele trebuie raportate la perioada statistică exactă și la indicatorii oficiali utilizați pentru fiecare comparație.

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