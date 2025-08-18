Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”

După o serie de declarații pe margine măsurilor fiscale și banilor de care dispune România în acest moment, consilierul prezidențial Radu Burnete spune că „marea vulnerabilitate este să ne oprim la mijlocul drumului”.

Reformele Guvernului condus de llie Bolojan ” sunt mai mult decât potrivite pentru situația în care se află România”, susține radu Burnetem citat de RFI.

„Eu cred că majoritatea măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situația în care se află România (…). Gândiți-vă că operăm cumva un pacient care nu e anesteziat, România. Când începi să lucrezi la o anumită măsură, am văzut de multe ori chiar și în practică, realizezi sau ți se evidențiază lucruri de care nu erai conștient și atunci trebuie să faci un pas în spate, să măsori din nou. Guvernul nu poate să taie chiar așa ca un măcelar”.

Cu toate acestea, reformele, odată începute, trebuie continuate și chiar „e justificată urgența cu care acționează Guvernul Bolojan în clipa de față”.

„Guvernul nu are de ales decât să meargă înainte cu aceste reforme, care vor stârni nemulțumiri (…). În ceea ce privește concesiile, să știți că Guvernul discută cu toate aceste categorii. Chiar și eu m-am văzut cu sindicatele din educație, le-am ascultat. Sunt sigur că acolo unde cineva chiar reușește să arate Guvernului că poate a luat-o pe o cale greșită sau poate nu a făcut reglajul cel mai bun, eu sunt sigur că o să vedem niște ajustări”. Marea vulnerabilitate este să ne oprim la mijlocul drumului (…). Finanțatorii noștri și locali și internaționali au spus: OK, ceea ce ați anunțat și ceea ce spuneți că veți face ne dă într-adevăr încredere să vă împrumutăm mai departe. Dar mi-e teamă că dacă deraiem și pierdem această încredere, ne va lua mulți ani de zile să o recuperăm, iar pentru noi, asta ar fi dramatic”, a mai spus Burnete.

