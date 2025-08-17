Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”

Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că România nu are probleme cu banii sau în a se finanța. Mai mult, acesta a subliniat că nu vor exista, cu certitudine, întârzieri la plata pensiilor și a salariilor.

„Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (..) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă.

Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin. Chiar dacă acum în august au crescut anumite taxe şi impozite, jumătate de ani nu putea fi vorba de asta”, a spus Radu Burnete.

„Avem mult prea multe investiţii publice în derulare”

În ceea ce privește reducerea de cheltuieli, Radu Burnete a precizat că este nevoie de un astfel de demers, însă fără a afecta pensiile și salariile.

„Dacă nu facem nimic şi dacă nu redresăm bugetul nostru, acolo ajungem, într-un an, doi de zile. Nu e de joacă cu chestia asta. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit şi destul de repede”, a precizat Radu Burnete.

Totodată, Radu Burnete a dat asigurări că este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii.

„Unde trebuie să se uite Guvernul, si a spus-o şi premierul şi am discutat-o şi noi mult aici, când erau negocierile pentru formarea Guvernului, din păcate avem un nivel mare de supracontractare.

Ce înseamnă asta? Avem mult prea multe investiţii publice în derulare, de la investiţii mari de infrastructură, la investiţii mai mici în fiecare unitate administrative teritorială, comună, sau sat, sau oraş, şi aşa mai departe. Din păcate, în ultimii ani de zile, am deschis complet portofele pentru astfel de investiţii”, a explicat Radu Burnete.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

