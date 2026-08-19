Fostul ministru al Justiției susține că victimizarea politică a lui Fritz este o ”perdea de fum”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Radu Marinescu susține că modificările recente aduse legislației privind integritatea nu introduc sancțiuni noi pentru aleșii locali aflați în conflict de interese, ci stabilesc modul în care sunt puse în aplicare consecințele juridice deja prevăzute de lege. Fostul ministru al Justiției face referire la situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Marinescu: „Legea nu este una personalizată”

Radu Marinescu afirmă că interesul public pentru noua lege de consolidare a integrității trebuie însoțit de explicații juridice și acuză existența unei „manipulări politice” în dezbaterea privind aplicarea noilor prevederi.

„Modificările aduse legii și normele tranzitorii au aplicabilitate generală, nu uni-personală, iar zeci de persoane aflate în situația tranzitorie nu au reclamat vreun abuz”, susține fostul ministru al Justiției.

Potrivit acestuia, dezbaterea a fost concentrată în mod special asupra cazului lui Dominic Fritz, despre care spune că a susținut că noua legislație i-ar aplica retroactiv o sancțiune care nu exista anterior.

„A fost doar un singur politician care a insistat zgomotos că legea este doar pentru el, că retroactivează și îi aplică o sancțiune inexistentă anterior. Fals”, afirmă Marinescu.

În postarea sa, fostul ministru citează din decizia instanței: „Pentru aleșii locali (primar, președinte al Consiliului Județean, consilier local sau județean) în privința cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept”.

Marinescu subliniază că această sentință ar fi fost pronunțată înainte ca modificările legislative recente să fie discutate și adoptate în Parlament și susține că soluția a fost menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Consecința încetării mandatului exista în lege”

În opinia fostului ministru, acest aspect este esențial pentru dezbaterea privind caracterul retroactiv al noilor prevederi.

„Așadar consecința încetării mandatului, ca expresie a decăderii din dreptul de a ocupa o funcție/demnitate publică inclusiv electorală, exista în lege ÎNAINTE de modificarea recentă a acesteia, chestiune confirmată de jurisprudență”, afirmă Radu Marinescu.

Acesta susține că noua lege nu introduce o sancțiune suplimentară pentru situații de conflict de interese constatate definitiv anterior, ci stabilește, prin normele tranzitorii, condițiile în care sunt puse în executare consecințele juridice existente.

Marinescu: „Ești definitiv sancționat, pierzi funcția publică”

În finalul mesajului, fostul ministru respinge argumentul potrivit căruia ceea ce el numește „amendamentul Fritz” ar fi creat o sancțiune aplicabilă retroactiv.

„Legea nouă nu a atribuit sancțiuni sau consecințe juridice noi unor situații de conflict de integritate definitiv stabilite anterior. Prin normele tranzitorii ea doar arată în ce condiții se pun în executare acele sancțiuni”, scrie Marinescu.