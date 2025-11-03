Resortul de lux al lui Radu Mazăre din Madagascar – fost primar al Constanței pentru 15 ani, eliberat din închisoare în 2024 – impresionează nu prin opulență, așa cum poate am avea tendița să credem – ci prin felul în care a reușit să aducă elementele tradiționale din România pe o insulă exotică, la 8000 de kilometri distanță de România. Exemplul concret, sauna din lemn, stil butoi, amenajată în resortul de patru stele a fostului primar care are o structură inedită și care ne trimite cu gândul la pensiunile românești din Bucuvina.

Sala de gimnastică amenajată în aer liber, sauna stil butoi, terasa unde se poate sta în timpul zilei la o cafea sau să mănânci ceva – coroborate perfect cu briza mării și cu peisajul spectaculos din dotarea insulei – te trimit într-o zonă între tradiție și modernism.

„Paradisul” lui Mazăre și pariul său după eliberare

Influencerul Cătălin Stănciulescu a dezvăluit, pe contul său de Youtube, cum arată resortul de lux din Madagascar al lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, ieșit, anul trecut, din închisoare.

În clipul prezentat de influencer se poate vedea cum trăiește fostul edil în „paradisul” pe care și l-a creat, alături de soția sa, Roxana Mihalache. Cei doi s-au căsătorit în 2019, când Radu Mazăre își ispășea pedeapsa.

„Chiar este marfă să te întâlnești la capătul lumii cu români”

Pe contul său BackPackYourLif, influencerul povestește cum s-a întâlnit cu Radu Mazăre în cele două nopți de sejur petrecute în Madagascar, dar și ce l-a surprins la resortul de lux al fostului edil, Mantasaly, așezat pe malul Oceanului Indian.

Cătălin Stănciulescu a prezentat, rând pe rând, dotările de lux ale resortului, cu piscină, teren de sport și locuri de relaxare.

„Am stat la masă cu Radu Mazăre și cu soția lui. Mai sunt doi români care lucrează pentru el. Foarte de treabă au fost cu mine, m-au prezentat pe aici și mi-au povestit cât de greu este să faci un business aici. Locul este mișto, îmi place. Mă simt foarte bine, am mâncat mâncare bună și chiar este marfă să te întâlnești la capătul lumii cu români și să vorbești cu ei. Este un vibe extraordinar de plăcut”, a povestit influencerul.

Resortul lui Radu Mazăre include 16 bungalowuri amplasate pe o suprafață de 1,8 hectare, teren pe care fostul primar al Constanței l-a concesionat pentru 99 de ani de la un trib local.

Investiția inițială a fost de 1,3 milioane de euro, însă dezvoltarea ulterioară, inclusiv construirea unei piscine, a unei săli de forță și a unui restaurant, a ridicat costurile la peste 1,5 milioane de euro.

Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare, dar a stat cinci

Radu Mazăre a fost eliberat condiționat în 2024, pe 27 mai, după cinci ani petrecuți în închisoare. Magistrații au decis desființarea hotărârii Judecătoriei Sectorului 4, care a respins, în primă instanță, cererea lui Radu Ștefan Mazăre de eliberare condiționată. Fostul edil le-a declarat jurnaliștilor că nu mai este interesat de viața publică.

Radu Mazăre a fost condamnat în februarie 2019 la 9 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedării unor terenuri în Constanţa şi Mamaia. Fostul edil a fost acuzat de abuz în serviciu în formă continuată şi de constituire a unui grup infracţional organizat. Fostul primar al Constanței a fugit în Madagascar în decembrie 2017, iar în mai 2019 a fost arestat, adus în România și încarcerat.

Surse foto și VIDEO Influencerul Cătălin Stănciulescu , YOUTUBE

RECOMANDAREA AUTORULUI: