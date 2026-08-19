Radu Miruţă anunţă discuţii cu omologul sârb despre reluarea transportului internațional feroviar de călători între Republica Serbia și România

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruţă, se va afla vineri, 21.08.2026, la Timișoara.

Acesta va avea o întâlnire cu omologul sârb, Aleksandra Sofronijievic, ministrul Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii.

Evenimentul va avea loc la sediul Primăriei Timișoara, la ora 10.00, iar pe agenda discuțiilor se află mai multe puncte:

• Proiectul de construcție a autostrăzii Pančevo–Vršac–Vatin–Timișoara, inclusiv detaliile privind interconectarea autostrăzii Belgrad–Vatin și a autostrăzii Timișoara–Moravița;

• Posibile soluții privind problema șederii șoferilor profesioniști sârbi în Spațiul Schengen în timpul transportului de călători și mărfuri pe teritoriul și prin teritoriul statelor membre ale Spațiului Schengen (regula celor 90/180 de zile);

• Conexiune specială pentru expoziția mondială Belgrad 2027;

• Conexiune feroviară Timișoara – Belgrad;

• Reluarea transportului internațional feroviar de călători între Republica Serbia și România;

• Siguranța navigației pe calea navigabilă internațională a Dunării;

• Reluarea navigației comerciale pe calea navigabilă Bega.

De la ora 12.00, vor avea loc declaraţiile de presă ale celor miniştri.