Radu Miruță spune că Dominic Fritz nu își va da demisia din funcția de președinte al USR, după ce a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei. Miruță susține că episodul prin care Fritz și-a pierdut funcția a avut, paradoxal, efectul de a-i uni pe membrii partidului, care consideră că împotriva liderului USR s-a produs un abuz.

Radu Miruță: Cazul lui Fritz „a ajuns să unească partidul”

Întrebat la Digi24 despre situația lui Fritz și despre posibilitatea ca acesta să renunțe la conducerea partidului, Radu Miruță a respins această variantă și a vorbit despre o reacție de solidaritate în interiorul USR.

”Ceea ce s-a întâmplat e o mare nedreptate care a ajuns să unească partidul. Partidul simte că s-a făcut o mare nedreptate, s-a făcut un abuz și este o reacție de protecție. Nu se poate să stăm indiferenți în fața unui abuz”, a declarat Radu Miruță.

„Dacă este un astfel de instrument în statul român care ia cu penseta un om și îl scoate din jocul politic, cu toate că oamenii îl votează, periculos este că acest instrument există. Azi a fost Fritz, mâine poate să fie Miruță, alți oameni care au niște atribuții în statul ăsta”, a mai spus acesta.

Radu Miruță contestă și modul în care prevederea a ajuns să fie introdusă în forma finală a legii. Deputatul USR susține că textul nu s-ar fi regăsit în forma analizată în comisiile parlamentare.

„Mecanismul prin care asta a ajuns în Parlament a fost o ilegalitate. Sunt în Parlament de șase ani, se trece prin comisii, în comisii n-a existat textul ăsta”, a afirmat Miruță.

Fritz a rămas fără mandat după promulgarea legii integrității

Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei în urma aplicării noilor prevederi din legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, în forma transmisă de Parlament, fără să o mai trimită la reexaminare. Legea a fost adoptată de Parlament după o lună de dezbateri și mai multe modificări și prevede că aleșii și demnitarii pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, inclusiv pentru situații din trecut, își pierd mandatul în termen de 30 de zile.