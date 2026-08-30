Prima pagină » Actualitate » Miruță spune că Dominic Fritz nu va demisiona de la șefia USR. „Nedreptatea” care i-a luat mandatul de primar al Timișoarei ar fi unit partidul

Miruță spune că Dominic Fritz nu va demisiona de la șefia USR. „Nedreptatea” care i-a luat mandatul de primar al Timișoarei ar fi unit partidul

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Radu Miruță spune că Dominic Fritz nu își va da demisia din funcția de președinte al USR, după ce a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei. Miruță susține că episodul prin care Fritz și-a pierdut funcția a avut, paradoxal, efectul de a-i uni pe membrii partidului, care consideră că împotriva liderului USR s-a produs un abuz.

Radu Miruță: Cazul lui Fritz „a ajuns să unească partidul”

Întrebat la Digi24 despre situația lui Fritz și despre posibilitatea ca acesta să renunțe la conducerea partidului, Radu Miruță a respins această variantă și a vorbit despre o reacție de solidaritate în interiorul USR.

”Ceea ce s-a întâmplat e o mare nedreptate care a ajuns să unească partidul. Partidul simte că s-a făcut o mare nedreptate, s-a făcut un abuz și este o reacție de protecție. Nu se poate să stăm indiferenți în fața unui abuz”, a declarat Radu Miruță.

„Dacă este un astfel de instrument în statul român care ia cu penseta un om și îl scoate din jocul politic, cu toate că oamenii îl votează, periculos este că acest instrument există. Azi a fost Fritz, mâine poate să fie Miruță, alți oameni care au niște atribuții în statul ăsta”, a mai spus acesta.

Radu Miruță contestă și modul în care prevederea a ajuns să fie introdusă în forma finală a legii. Deputatul USR susține că textul nu s-ar fi regăsit în forma analizată în comisiile parlamentare.

„Mecanismul prin care asta a ajuns în Parlament a fost o ilegalitate. Sunt în Parlament de șase ani, se trece prin comisii, în comisii n-a existat textul ăsta”, a afirmat Miruță.

Fritz a rămas fără mandat după promulgarea legii integrității

Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei în urma aplicării noilor prevederi din legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, în forma transmisă de Parlament, fără să o mai trimită la reexaminare. Legea a fost adoptată de Parlament după o lună de dezbateri și mai multe modificări și prevede că aleșii și demnitarii pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, inclusiv pentru situații din trecut, își pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Radu Miruță spune că nu îl șochează că oamenii aduc la mal fragmente de drone, dar îi sfătuiește să nu le atingă
21:52
Radu Miruță spune că nu îl șochează că oamenii aduc la mal fragmente de drone, dar îi sfătuiește să nu le atingă
INCIDENT O adolescentă de 17 ani a distrus cu toporul mașina fostului concubin, după despărțirea cu scandal, la Sibiu. Ce s-a întâmplat la scurt timp
20:58
O adolescentă de 17 ani a distrus cu toporul mașina fostului concubin, după despărțirea cu scandal, la Sibiu. Ce s-a întâmplat la scurt timp
TRAGEDIE Încă o tragedie la Marea Neagră. O persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord
20:04
Încă o tragedie la Marea Neagră. O persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord
FOTO Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști
19:38
Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști
DECES Românca despre care se spunea că deține „tot firul de argint din lume” a murit la 54 de ani. Povestea „nepoatei” prințului Sturdza
19:23
Românca despre care se spunea că deține „tot firul de argint din lume” a murit la 54 de ani. Povestea „nepoatei” prințului Sturdza
ALERTĂ Seceta afectează puternic fermele piscicole din România. Fenomenul, extins în Europa Centrală și de Est, provoacă pagube de milioane de euro
19:22
Seceta afectează puternic fermele piscicole din România. Fenomenul, extins în Europa Centrală și de Est, provoacă pagube de milioane de euro
Mediafax
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Descopera.ro
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine a inventat weekendul? Cum au ajuns oamenii să aibă două zile libere
FOTO Nicolas Maduro publică primele fotografii din închisoarea din SUA: „Stăm fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”
22:38
Nicolas Maduro publică primele fotografii din închisoarea din SUA: „Stăm fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”
FLASH NEWS Trump anunță că SUA vor folosi petrol din Venezuela pentru refacerea rezervei strategice
21:59
Trump anunță că SUA vor folosi petrol din Venezuela pentru refacerea rezervei strategice
CONTROVERSĂ Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, după decizia luată de Trump
21:20
Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, după decizia luată de Trump
EXCLUSIV MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
20:15
MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
ULTIMA ORĂ Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”
19:47
Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”
FLASH NEWS Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
19:38
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”

Cele mai noi

Trimite acest link pe