O adolescentă în vârstă de 17 ani a distrus cu toporul mașina fostului concubin, după despărțirea cu scandal, în județul Sibiu.

Un tânăr în vârstă de 24 de ani din Jina, județul Sibiu, susține că fosta iubită, de 17 ani, i-ar fi vandalizat mașina, după o ceartă pornită din gelozie. Potrivit acestuia, adolescenta l-ar fi amenințat anterior, pe rețelele sociale, că îi va sparge geamurile mașinii cu toporul.

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Adolescenta i-a distrus mașina cu toporul

Incidentul a avut loc luni, în Jina, în jurul orei 17:00. Totul ar fi pornit de la o ceartă între cei doi. Polițiștii au intervenit și i-ar fi aplicat o amendă pentru tulburarea liniștii publice. El susține că femeia ar fi trebuit cercetată și pentru distrugere.

„Când am fost în Germania am avut o ceartă mai aprinsă cu ea. Acum, din cauza geloziei mi-a făcut mașina praf și pulbere. A venit Poliția și i-a dat amendă de 250 de lei pentru tulburarea liniștii. Trebuia să o bage la distrugere de bunuri. Ne-am certat. A avut un moment de gelozie. Trebuia ca poliția să ia măsuri. Eu ce fac acum? Rămân cu mașina avariată?”, a relatat tânărul, potrivit Ora de Sibiu.

Tânăra recunoaște că i-a lovit mașina cu toporul, dar spune că a fost provocată de fostul iubit. Ea susține că acesta o amenința și o provoca din cauza unei alte femei. Potrivit fetei, conflictul a escaladat, iar la nervi i-a spart geamurile mașinii cu toporul. Ea afirmă că fostul iubit îi datorează și bani.

„Nu a început totul din senin. El m-a provocat când a zis că nu-i al lui copilul și că el se însoară. Eu am muncit cu el o vară întreagă, la tuns de oi, la bolțari și la tot ce a trebuit. După aceea, tot mă provoca și mă amenința că se însoară. Îmi trimitea poze cu femei și îmi zicea că o să regrete după ele. De aici o pornit tot scandalul.

El m-a provocat și, la nervi, i-am spart mașina. Nu zic că am făcut bine, dar asta s-a întâmplat după toate provocările și certurile dintre noi. Și cu banii, tot trebuie să-mi dea ce-mi datorează. A vândut bolțarii și lemnăria și acum „mănâncă” banii cu părinții lui”, a spus tânăra.

Poliția a fost sesizată de tatăl tânărului, după ce adolescenta ar fi distrus luneta și două geamuri ale mașinii. Fata, în vârstă de 17 ani, a primit o amendă de 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Tânărul nu a depus plângere penală pentru distrugere.

Sursă video: Ora de Sibiu