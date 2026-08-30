Un bărbat ar fi vrut să își curețe autoturismul într-un mod mai „ecologic”, în Lacul Bicaz, dar vehiculul a ajuns să se scufunde până la plafon. Incidentul a atras numeroase reacții în mediul online. Pentru a-și scoate mașina din apă, ieșeanul a apelat la un tractor.

Un șofer din Iași a ajuns cu mașina în Lacul Bicaz, după ce autoturismul ar fi alunecat în apă. Potrivit unor date, șoferul ar fi încercat să își curețe mașina, la mal. Din fericire, nu au existat victime în urma incidentului. Mașina a fost scoasă din lac cu ajutorul unui tractor.

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Însă, un astfel de gest nu ar fi singular. De-a lungul timpului, au mai existat cetățeni care, din diverse motive, au ales să pătrundă în zonele acoperite cu nisip cu vehiculele lor. De exemplu, un turist a ajuns pe plaja din Sulina, în zona canalului, iar ulterior a intrat cu maşina în mare. Un alt turist s-a plimbat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu, iar un bărbat din Brăila a rămas cu mașina blocată în nisipul din mare, în încercarea de a-l fotografia într-un cadru „idilic”. Astfel de gesturi, în schimb, sunt amendate de poliție.

De exemplu, șoferul care s-a plimbat cu mașina pe plaja din Vadu a primit o amendă de 11.000 de lei, în iulie 2026.

Reacția în mediul online

Unii dintre utilizatori au criticat sau ironizat presupusa alegere a bărbatului de a-și spăla mașina în lac.

„BMW-urile numai acolo se spală… Este specificat în cartea tehnică!”;

„Să-ţi cumperi BMW şi să n-ai bani de spălătorie!? Asta înseamnă să fii … șmecher”;

„Dacă prostia ar durea, ar fi numai vaicăreli”;

„Bine ar fi să vă abțineți de la comentarii dacă nu ați fost acolo să vedeți exact cum s-a întâmplat, indiferent de marca mașinii și cât de deștepți sau proști sunt cei implicați. Cel care a publicat filmul ar fi trebuit să filmeze de la început, nu numai când a fost „tigaia” scoasă din apă!”;

„Mâine o vezi pe OLX”.

Sursă foto & video: Facebook Iași TV Life