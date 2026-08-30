Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță spune că nu îl șochează că oamenii aduc la mal fragmente de drone, dar îi sfătuiește să nu le atingă

Radu Miruță spune că nu îl șochează că oamenii aduc la mal fragmente de drone, dar îi sfătuiește să nu le atingă

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a explicat în această seară, la Digi24, că nu se arată uimit de comportamentul oamenilor în cazul fragmentelor de drone găsite la malul mării. El precizează că nu sunt obișnuiți să interacționeze cu astfel de elemente și îi sfătuiește pe oameni să nu le atingă, ci să raporteze incidentele către autorități.

Vezi galeria foto
5 poze

În ultimele zile, tot mai multe fragmente de drone au fost descoperite pe plajele de la Marea Neagră. Unii dintre turiști sau localnici au ignorat un eventual pericol la care s-ar putea expune și au mutat bucățile spre mal. Radu Miruță a explicat că, în doar 3 zile (vineri, sâmbătă, duminică), au fost 18 cazuri de resturi de drone. Armata a intervenit și a efectuat diverse misiuni de recuperare și scanare. În cazul anumitor drone, a fost îndeplinită și detonarea în siguranță.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Radu Miruță la Digi24

El îi sfătuiește pe oameni să nu atingă și să nu mute fragmentele de drone, ci să anunțe autoritățile. Ministerul Apărării Naționale (MApN) pregătește și o campanie de informare privind aceste obiecte și dezinformarea din mediul online.

„Nu mă șochează pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și îi înteleg. Sfatul meu e să nu le atingă, până nu vin autoritățile. Și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem si un număr în creștere. E în legătură direct proporțională cu numărul de atacuri pe care noi le vedem la granițele României

Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea, sâmbata și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, scaneze, să vadă dacă au explozibil.

M-am uitat la multe resturi de drone și de foarte multe ori nu au explozibil. Cel mai indicat de a te comporta este de a nu le atinge, de a anunța autoritățile. La Ministerul Apărării Naționale, am luat decizia de a face o campanie de informare despre drone, despre dezinformarea care apare în mediul online. Lucrăm la un material extrem de bine gândit care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații, să vedem de câte ori se va întâmpla asta”, a spus Radu Miruță, la Digi24.

Drona scoasă de 2 turiste din apă: ar fi luat-o de aripi și ar fi adus-o spre mal

Vă reamintim că drona cu încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp, pe 26 august, a fost detonată controlat de geniști. Aparatul fusese observat în apă la 6:15, iar două turiste l-ar fi scos din mare și l-ar fi mutat câțiva metri spre șezlonguri, ținând drona de aripi, înainte de sosirea autorităților. Un turist a sunat la 112 și a alertat autoritățile. Plaja a fost evacuată, iar zona a fost securizată. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu atingă sau să mute obiectele suspecte. Vezi AICI momentul detonării.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Miruță spune că Dominic Fritz nu va demisiona de la șefia USR. „Nedreptatea” care i-a luat mandatul de primar al Timișoarei ar fi unit partidul
22:17
Miruță spune că Dominic Fritz nu va demisiona de la șefia USR. „Nedreptatea” care i-a luat mandatul de primar al Timișoarei ar fi unit partidul
INCIDENT O adolescentă de 17 ani a distrus cu toporul mașina fostului concubin, după despărțirea cu scandal, la Sibiu. Ce s-a întâmplat la scurt timp
20:58
O adolescentă de 17 ani a distrus cu toporul mașina fostului concubin, după despărțirea cu scandal, la Sibiu. Ce s-a întâmplat la scurt timp
TRAGEDIE Încă o tragedie la Marea Neagră. O persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord
20:04
Încă o tragedie la Marea Neagră. O persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord
FOTO Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști
19:38
Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști
DECES Românca despre care se spunea că deține „tot firul de argint din lume” a murit la 54 de ani. Povestea „nepoatei” prințului Sturdza
19:23
Românca despre care se spunea că deține „tot firul de argint din lume” a murit la 54 de ani. Povestea „nepoatei” prințului Sturdza
ALERTĂ Seceta afectează puternic fermele piscicole din România. Fenomenul, extins în Europa Centrală și de Est, provoacă pagube de milioane de euro
19:22
Seceta afectează puternic fermele piscicole din România. Fenomenul, extins în Europa Centrală și de Est, provoacă pagube de milioane de euro
Mediafax
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Descopera.ro
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine a inventat weekendul? Cum au ajuns oamenii să aibă două zile libere
FOTO Nicolas Maduro publică primele fotografii din închisoarea din SUA: „Stăm fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”
22:38
Nicolas Maduro publică primele fotografii din închisoarea din SUA: „Stăm fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”
FLASH NEWS Trump anunță că SUA vor folosi petrol din Venezuela pentru refacerea rezervei strategice
21:59
Trump anunță că SUA vor folosi petrol din Venezuela pentru refacerea rezervei strategice
CONTROVERSĂ Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, după decizia luată de Trump
21:20
Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, după decizia luată de Trump
EXCLUSIV MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
20:15
MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
ULTIMA ORĂ Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”
19:47
Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”
FLASH NEWS Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
19:38
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”

Cele mai noi

Trimite acest link pe