Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a explicat în această seară, la Digi24, că nu se arată uimit de comportamentul oamenilor în cazul fragmentelor de drone găsite la malul mării. El precizează că nu sunt obișnuiți să interacționeze cu astfel de elemente și îi sfătuiește pe oameni să nu le atingă, ci să raporteze incidentele către autorități.

În ultimele zile, tot mai multe fragmente de drone au fost descoperite pe plajele de la Marea Neagră. Unii dintre turiști sau localnici au ignorat un eventual pericol la care s-ar putea expune și au mutat bucățile spre mal. Radu Miruță a explicat că, în doar 3 zile (vineri, sâmbătă, duminică), au fost 18 cazuri de resturi de drone. Armata a intervenit și a efectuat diverse misiuni de recuperare și scanare. În cazul anumitor drone, a fost îndeplinită și detonarea în siguranță.

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El îi sfătuiește pe oameni să nu atingă și să nu mute fragmentele de drone, ci să anunțe autoritățile. Ministerul Apărării Naționale (MApN) pregătește și o campanie de informare privind aceste obiecte și dezinformarea din mediul online.

„Nu mă șochează pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și îi înteleg. Sfatul meu e să nu le atingă, până nu vin autoritățile. Și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem si un număr în creștere. E în legătură direct proporțională cu numărul de atacuri pe care noi le vedem la granițele României Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea, sâmbata și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, scaneze, să vadă dacă au explozibil. M-am uitat la multe resturi de drone și de foarte multe ori nu au explozibil. Cel mai indicat de a te comporta este de a nu le atinge, de a anunța autoritățile. La Ministerul Apărării Naționale, am luat decizia de a face o campanie de informare despre drone, despre dezinformarea care apare în mediul online. Lucrăm la un material extrem de bine gândit care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații, să vedem de câte ori se va întâmpla asta”, a spus Radu Miruță, la Digi24.

Drona scoasă de 2 turiste din apă: ar fi luat-o de aripi și ar fi adus-o spre mal

Vă reamintim că drona cu încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp, pe 26 august, a fost detonată controlat de geniști. Aparatul fusese observat în apă la 6:15, iar două turiste l-ar fi scos din mare și l-ar fi mutat câțiva metri spre șezlonguri, ținând drona de aripi, înainte de sosirea autorităților. Un turist a sunat la 112 și a alertat autoritățile. Plaja a fost evacuată, iar zona a fost securizată. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu atingă sau să mute obiectele suspecte. Vezi AICI momentul detonării.