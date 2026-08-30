Președintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat în custodia autorităților americane, a publicat o fotografie în care apare în închisoare și a transmis un mesaj adresat copiilor și nepoților săi. Imaginea a fost distribuită pe contul său de pe platforma X, în timp ce Maduro și soția sa se află în detenție în Statele Unite și sunt judecați pentru acuzații legate de trafic de droguri.

Maduro apare zâmbind, îmbrăcat într-un trening gri

În fotografia publicată online, Nicolas Maduro apare îmbrăcat într-un trening gri, sprijinit de un perete și zâmbind către cameră.

„Un mic dar de iubire și speranță. Trimit aceste fotografii ca un mic dar tuturor nepoților și nepoatelor mele, băieților și fetelor și tuturor oamenilor nobili care ne iubesc. Vreau să știți că rămânem fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”, se arată în mesajul publicat pe contul lui Maduro de pe X.

Maduro și soția sa, judecați în SUA

Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din Venezuela în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la Caracas pe 3 ianuarie.

Președintele Donald Trump a confirmat atacul asupra unor obiective civile și militare din capitala Venezuelei și a anunțat ulterior că Maduro și soția sa au fost capturați și transportați în afara țării.

Pe 5 ianuarie, cei doi au apărut în fața unui tribunal federal din Districtul de Sud al New Yorkului, unde au fost puși sub acuzare pentru presupusa implicare în trafic de droguri.

Atât Nicolas Maduro, cât și soția sa au pledat nevinovat.

După plecarea lui Maduro din țară, vicepreședinta Delcy Rodriguez a depus jurământul, pe 6 ianuarie, în calitate de președinte autorizat al Venezuelei.