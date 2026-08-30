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Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, după decizia luată de Trump

Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, după decizia luată de Trump
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Google Maps va afișa denumirea „Lake America” pentru utilizatorii din Statele Unite, după decizia administrației Donald Trump de a redenumi oficial Lacul Ontario în documentele guvernului american. În Canada, lacul va continua să fie numit Lacul Ontario, iar utilizatorii din alte țări vor vedea ambele denumiri. Decizia a provocat reacții critice în Canada.

Cum apare redenumit Lacul Ontario în hărțile Google Maps din SUA și Canada

Google a anunțat că a modificat denumirea afișată pe Google Maps pentru utilizatorii din Statele Unite, în conformitate cu schimbarea introdusă de administrația americană.

Compania a explicat că își actualizează hărțile pentru a reflecta modificările oficiale de nume adoptate de autoritățile guvernamentale.

„Deoarece actualizăm Google Maps pentru a reflecta schimbările de nume din sursele oficiale ale guvernului, iar pentru Statele Unite această sursă este GNIS, persoanele care folosesc Maps în SUA vor vedea «Lake America», cele din Canada vor continua să vadă «Lake Ontario», iar utilizatorii din afara SUA și Canadei vor vedea ambele denumiri”, a transmis Google într-o postare publicată sâmbătă pe blogul companiei.

GNIS, sistemul american de informații privind denumirile geografice, stabilește standardele utilizate pentru hărțile oficiale ale Statelor Unite.

Schimbarea nu modifică însă denumirea utilizată de autoritățile canadiene și nu produce efecte asupra modului în care lacul este numit în Canada sau în alte țări.

Trump a redenumit lacul pe fondul tensiunilor cu Canada

Donald Trump a anunțat joi că schimbă numele Lacului Ontario, cel mai mic dintre cele cinci Mari Lacuri ale Americii de Nord.

Decizia vine în contextul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Canada, care au dus la impunerea unor taxe vamale reciproce pentru bunuri în valoare de miliarde de dolari.

Ordinul prezidențial american produce efecte asupra bazei de date geografice oficiale a Statelor Unite, însă nu poate impune Canada să adopte aceeași denumire.

Google a procedat în mod similar anul trecut, când a schimbat pentru utilizatorii americani denumirea „Gulf of Mexico” în „Gulf of America”, după ce Trump a emis un ordin executiv prin care a redenumit Golful Mexic în prima sa zi de mandat.

Canada respinge schimbarea

Premierul canadian Mark Carney a respins imediat decizia lui Trump de a schimba numele lacului. Și guvernatorii unor state americane de la granița cu Canada au criticat inițiativa președintelui.

Kathy Hochul, guvernatoarea democrată a statului New York, care are o graniță extinsă cu Canada, a transmis că „New York nu îi va spune așa”.

La rândul său, Phil Scott, guvernatorul republican al statului Vermont, a calificat decizia lui Trump drept „meschină și dezamăgitoare”, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a ales o abordare simbolică. Sâmbătă, acesta a dezvelit un panou amplasat pe malul lacului, pe care scrie „Lake Ontario: Now and Always” („Lacul Ontario: Acum și întotdeauna”), în engleză și franceză.

„Președintele Trump îi poate spune cum vrea, dar vă pot spune că restul lumii îi va spune întotdeauna Lacul Ontario”, a declarat Doug Ford.

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