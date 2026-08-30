Președintele american Donald Trump a anunțat că petrolul obținut în urma acordului recent încheiat cu Venezuela va fi folosit pentru refacerea Rezervei Strategice de Petrol a Statelor Unite. Stocurile americane au ajuns în ultimii ani la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, după mai multe retrageri de petrol menite să limiteze efectele perturbărilor de pe piața mondială, relatează Reuters.

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„Un cadou din partea Venezuelei pentru poporul american”

Trump a anunțat duminică, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că procesul de refacere a rezervei strategice americane va începe în curând.

Președintele SUA a descris petrolul provenit din Venezuela drept un „cadou din partea Venezuelei pentru poporul Statelor Unite”.

Nu este însă clar cât de repede va putea petrolul venezuelean să ajungă în rezerva strategică și nici dacă acordul va avea un efect imediat asupra prețurilor la carburanți din Statele Unite.

Acordul anunțat vineri de Donald Trump are ca obiectiv relansarea industriei petroliere din Venezuela, grav afectată în ultimii ani. Pentru creșterea semnificativă a producției vor fi însă necesare investiții importante și lucrări la infrastructura petrolieră.

Cum a ajuns rezerva strategică de petrol a SUA la pragul istoric de 290 de milioane de barili

Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite avea aproximativ 290 de milioane de barili la 21 august, potrivit datelor disponibile.

Nivelul este aproape de cel mai scăzut punct din ultimii 44 de ani.

Statele Unite au retras cantități importante din rezervă în timpul administrațiilor Biden și Trump, în încercarea de a contracara efectele unor perturbări majore ale aprovizionării mondiale și creșterea prețurilor la carburanți.

Printre evenimentele care au afectat piața mondială a petrolului s-au numărat invazia Rusiei în Ucraina și conflictul cu Iranul.