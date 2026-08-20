Ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, a anunțat inițial pe pagina de Facebook, fără nicio rezervă, că drona marină lovită de un avion F-16 în apropierea platformei Neptun Deep „era încărcată cu explozibil”. Fraza a fost eliminată după 22 minute de la anunțul distrugerii dronei.
După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil și a editat postarea, ministrul demis al Apărării a revenit cu noi detalii. A anunțat într-o conferință de presă că ar fi vorba de două drone, iar, la scurt timp, a revenit cu o nouă postare.
Miruță a susținut că, de fapt, a fost o singură dronă marină, lovită de un avion F-16. Iar drona „avea explozibil”.
„Din analiza la sol a datelor descărcate de pe sistemul de tracking al țintei avioanelor F-16 implicate în distrugerea dronei, suprapuse cu cele de la nava ajunsă la fața locului, rezultă că a fost vorba despre o singură dronă, cea lovită cu tunul de la bordul avionului.
În urma rafalelor trase din avion, drona a fost lovită, dar distrugerea nu a fost completă. Militarii EOD ai navei ajunse acolo au distrus complet drona.
Avea explozibil”, a transmis Radu Miruță.
Știrea inițială: Miruță s-a răzgândit. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, ministrul Apărării și-a editat postarea
În prima versiune a mesajului său, Radu Miruță anunța: „Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.” (Mai multe detalii AICI)
Mesajul a fost postat la la ora 12.51.
Ulterior, la ora 13.13 minute, ministrul demis a șters afirmația „era încărcată cu explozibil”.
Miruță nu a explicat deocamdată care a fost sursa sa inițială și nici de ce afirmația a fost publicată înainte de finalizarea verificărilor militare.
Nici comunicarea oficială a Ministerului Apărării Naționale nu menționează că drona ar fi transportat explozibil.
„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.
Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.
O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări”, a anunțat MApN.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a publicat un mesaj în care a afirmat că România a distrus o dronă navală care transporta explozibil.
„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale Neptun Deep din Marea Neagră. O campanie în escaladare de amenințări este în desfășurare, neliniștindu-i pe cetățenii noștri și încercând să ne dezbine Uniunea”, a transmis președinta Comisiei Europene, pe X.