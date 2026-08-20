Ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, a anunțat inițial pe pagina de Facebook, fără nicio rezervă, că drona marină lovită de un avion F-16 în apropierea platformei Neptun Deep „era încărcată cu explozibil”. Fraza a fost eliminată după 22 minute de la anunțul distrugerii dronei.

UPDATE: Ministrul Radu Miruță s-a răzgândit de trei ori

După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil și a editat postarea, ministrul demis al Apărării a revenit cu noi detalii. A anunțat într-o conferință de presă că ar fi vorba de două drone, iar, la scurt timp, a revenit cu o nouă postare.

Miruță a susținut că, de fapt, a fost o singură dronă marină, lovită de un avion F-16. Iar drona „avea explozibil”.

„Din analiza la sol a datelor descărcate de pe sistemul de tracking al țintei avioanelor F-16 implicate în distrugerea dronei, suprapuse cu cele de la nava ajunsă la fața locului, rezultă că a fost vorba despre o singură dronă, cea lovită cu tunul de la bordul avionului.

În urma rafalelor trase din avion, drona a fost lovită, dar distrugerea nu a fost completă. Militarii EOD ai navei ajunse acolo au distrus complet drona.

Avea explozibil”, a transmis Radu Miruță.

Știrea inițială: Miruță s-a răzgândit. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, ministrul Apărării și-a editat postarea

În prima versiune a mesajului său, Radu Miruță anunța: „Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.” (Mai multe detalii AICI)

Sondaj Gândul Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mesajul a fost postat la la ora 12.51.

Ulterior, la ora 13.13 minute, ministrul demis a șters afirmația „era încărcată cu explozibil”.

Miruță nu a explicat deocamdată care a fost sursa sa inițială și nici de ce afirmația a fost publicată înainte de finalizarea verificărilor militare.

Ce a comunicat Ministerul Apărării

Nici comunicarea oficială a Ministerului Apărării Naționale nu menționează că drona ar fi transportat explozibil.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări”, a anunțat MApN.

Ursula von der Leyen a prezentat informația drept certă

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a publicat un mesaj în care a afirmat că România a distrus o dronă navală care transporta explozibil.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale Neptun Deep din Marea Neagră. O campanie în escaladare de amenințări este în desfășurare, neliniștindu-i pe cetățenii noștri și încercând să ne dezbine Uniunea”, a transmis președinta Comisiei Europene, pe X.