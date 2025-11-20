Radu Miruţă îi aminteşte lui Bolojan şi celorlalţi miniştri că au consumat „din jetonul de optimism din rândul societăţii şi din jetonul de încredere”

„Nu poţi trăi doar din tăieri” îi transmite ministrul Economiei, Radu Miruţă, colegului său de coaliţie, premierul Ilie Bolojan, cât şi membrilor Guvernului. Miruţă consideră că „acel impozit pe cifra de afaceri este un lucru greşit”.

Radu Miruţă a mai vorbit, miercuri seară, la Digi 24, despre faptul că miniştrii Guvernului Bolojan trebuie să fie conştienţi de faptul că nu se poate trăi doar din tăieri, iar impozitul pe cifra de afaceri este un lucru greşit şi nu îşi atinge obiectivul.

”Să ştiţi că domnul premier şi ministrul de Finanţe şi toţi membrii Guvernului, sper eu, sunt conştienţi că nu poţi să trăieşti doar din a tăia. Deci n-ai bani, dar nu e în regulă să tai peste tot pentru a aduce mai mulţi bani, pentru că rişti să ajungi în punctul ăla de inflexiune în care ai tăiat atât de mult, nemailăsând aer altora care să producă bani. Analizăm foarte fin lucrurile astea. Nu poţi să pui o presiune mai mare pe umerii unui om care intră la apă, aşteptându-te după aceea ca el să fie cel care înaintează prin apă, că la un moment dat nu mai poate, îl sufoci. Ştim asta şi încercăm pe cât de mult se poate să nu afectăm entităţi care pun în mişcare alţi bani”.

Sărbătorile nu par foarte optimiste, în contextul expus mai sus de Miruţă. Prin urmare, miniştrii trebuie să demonstreze că pot rezolva problema pensiilor speciale până atunci, dar şi aceea cu reducerea cheltuielilor statului şi a încasării banilor la buget.

”Dacă demonstrăm până la sărbători că se rezolvă treaba cu pensiile speciale, se rezolvă problema cu reducerea cheltuielilor statului, creşte încasarea datoriilor la bugetul de stat, oamenii zic: au făcut greu paşii ăştia, dar până la urmă i-au făcut. Deci am început să ne consumăm din jetonul de optimism din rândul societăţii şi din jetonul de încredere. Sunt oameni, în special în mediul privat, care au fost solidari. Oamenii din zona de afaceri înţeleg că bani nu mai erau în piaţă şi că, dacă nu luam măsurile astea, pica piaţa cu totul şi şi afacerile lor aveau de suferit. E ultima fereastră de oportunitate pentru încrederea, din punctul meu de vedere, a Guvernului, să ia aceste măsuri. Şi eu militez cu argumente pentru ca, cu toate că vrem să adunăm mai mulţi bani, acel impozit pe cifra de afaceri este un lucru greşit. Nu îşi atinge obiectivul”, a mai spus ministrul, la Digi24.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Radu Miruță îi face o statuie lui Bolojan: „E instrumentul rațional la boala existentă, datoria crescută”

Sinecuri pe bandă în Guvernul Bolojan. Astăzi pentru USR. Fosta jurnalistă Ioana Răduca, șefa comunicării la USR în mandatele lui Drulă-Lasconi, a fost numită de ministrul Economiei în CA-ul de la Orange, unde statul are 20% din acțiuni. Răduca nu are nicio competență sau pregătire în domeniul telecomunicațiilor. Vezi cât câștigă în noua poziție