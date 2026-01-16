Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare. „Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”

Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare. „Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”

16 ian. 2026, 16:39, Actualitate
Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat public după ce Comisia Europeană a anunțat că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse spre finanțare prin programul SAFE. Oficialul a vorbit despre un pas major pentru modernizarea Armatei Române și pentru relansarea industriei naționale de armament.

Într-o postare amplă pe Facebook, Radu Miruță a salutat aprobarea proiectului SAFE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro, subliniind că decizia Comisiei Europene este rezultatul unei munci consistente, desfășurate în ultimele luni. Ministrul Apărării susține că acest demers demonstrează că planificarea riguroasă și documentația solidă pot aduce rezultate concrete pentru România.

Proiecte majore pentru înzestrarea Armatei Române

„România faptelor. Proiectul SAFE, muncit în ultimele luni, în valoare de 16,68 miliarde euro, pentru înzestrarea modernă a Armatei Române și a infrastructurii asociate a fost aprobat de Comisia Europeană”, a scris Radu Miruță. 

Potrivit ministrului, finanțarea va permite contractarea a 21 de proiecte de înzestrare, care vizează domenii esențiale pentru securitatea națională. „21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni”, a precizat acesta, subliniind că procesul va fi realizat „transparent, prin criterii clare”.

Industria de apărare, readusă în prim-plan

Radu Miruță susține că o parte semnificativă a producției va fi realizată în țară, cu implicarea furnizorilor locali. „Vom produce o parte în România, vor fi implicați furnizori locali, vom produce pentru România. Pentru că patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”, a transmis ministrul.

De asemenea, acesta a ținut să sublinieze caracterul colectiv al reușitei. Nu, nu a fost nicidecum doar munca mea, ci a fost o muncă de echipă”, a arătat Radu Miruță, enumerând instituțiile și echipele implicate, de la Administrația Prezidențială și Guvern, până la Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și diplomații români de la Bruxelles.

AUTORUL RECOMANDĂ

România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Am făcut calculul. Cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri
16:29
Am făcut calculul. Cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri
VIDEO Incident la Aeroportul Otopeni. Unei femei i-a fost refuzată îmbarcarea după ce a băut o vodka „la sticlă mică” și un suc. Ce a făcut după
15:50
Incident la Aeroportul Otopeni. Unei femei i-a fost refuzată îmbarcarea după ce a băut o vodka „la sticlă mică” și un suc. Ce a făcut după
ACTUALITATE Alin din Iași a cumpărat un pui grill din LIDL, pe care a dat 33 lei. Ireal ce a găsit înăuntru, de fapt
15:47
Alin din Iași a cumpărat un pui grill din LIDL, pe care a dat 33 lei. Ireal ce a găsit înăuntru, de fapt
FLASH NEWS Oana Ţoiu explică ce face România cu 16 miliarde de euro, din SAFE: „Contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”
15:31
Oana Ţoiu explică ce face România cu 16 miliarde de euro, din SAFE: „Contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”
ACTUALITATE Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €
15:29
Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €
ACTUALITATE Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
15:05
Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Romtehnica solicită despăgubiri turcilor de la Otokar pentru întârzieri într-un contract cu vehicule 4×4
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum ne-ar putea ajuta albinele să vorbim cu extratereștrii?
CONTROVERSĂ Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36
15:42
Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36
DEZVĂLUIRI Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
15:31
Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
SPORT Stadionul de peste 83 de milioane de euro din România prinde contur. Inaugurarea, stabilită pentru 2026
15:19
Stadionul de peste 83 de milioane de euro din România prinde contur. Inaugurarea, stabilită pentru 2026
SPORT Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, vedeta celor de la FC Barcelona
15:13
Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, vedeta celor de la FC Barcelona
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
15:12
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2026. Săgetătorii se retrag și meditează
15:00
Horoscop 17 ianuarie 2026. Săgetătorii se retrag și meditează

Cele mai noi

Trimite acest link pe