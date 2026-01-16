Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare. „Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat public după ce Comisia Europeană a anunțat că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse spre finanțare prin programul SAFE. Oficialul a vorbit despre un pas major pentru modernizarea Armatei Române și pentru relansarea industriei naționale de armament.

Într-o postare amplă pe Facebook, Radu Miruță a salutat aprobarea proiectului SAFE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro, subliniind că decizia Comisiei Europene este rezultatul unei munci consistente, desfășurate în ultimele luni. Ministrul Apărării susține că acest demers demonstrează că planificarea riguroasă și documentația solidă pot aduce rezultate concrete pentru România.

Proiecte majore pentru înzestrarea Armatei Române

„România faptelor. Proiectul SAFE, muncit în ultimele luni, în valoare de 16,68 miliarde euro, pentru înzestrarea modernă a Armatei Române și a infrastructurii asociate a fost aprobat de Comisia Europeană”, a scris Radu Miruță.

Potrivit ministrului, finanțarea va permite contractarea a 21 de proiecte de înzestrare, care vizează domenii esențiale pentru securitatea națională. „21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni”, a precizat acesta, subliniind că procesul va fi realizat „transparent, prin criterii clare”.

Industria de ap ărare, readusă în prim-plan

Radu Miruță susține că o parte semnificativă a producției va fi realizată în țară, cu implicarea furnizorilor locali. „Vom produce o parte în România, vor fi implicați furnizori locali, vom produce pentru România. Pentru că patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”, a transmis ministrul.

De asemenea, acesta a ținut să sublinieze caracterul colectiv al reușitei. „Nu, nu a fost nicidecum doar munca mea, ci a fost o muncă de echipă”, a arătat Radu Miruță, enumerând instituțiile și echipele implicate, de la Administrația Prezidențială și Guvern, până la Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și diplomații români de la Bruxelles.

