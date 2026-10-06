Radu Miruță anunță că va emite un ordin de ministru pentru un export mai rapid al cerealelor prin Portul Constanța. Noul ordin de ministru ar fi menit să fluidizeze circulația cerealelor românești prin port, pentru ca grânele să nu „stea blocate în trenuri și TIR-uri”.

Ministrul Radu Miruță anunță un ordin pentru programarea transporturilor de cereale către Portul Constanța. Portul va comunica din timp navele care urmează să fie încărcate. Operatorii feroviari și rutieri își vor programa transporturile în funcție de aceste nave. Măsura urmărește reducerea blocajelor din triaje și parcări.

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Radu Miruță anunță un export mai rapid al cerealelor românești

Ministrul Radu Miruță spune că problema nu este lipsa capacității feroviare, ci lipsa de coordonare.

„Un pic de ordine pentru procesarea cerealelor românești în Portul Constanța. Cerealele românești trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri și TIR-uri.

Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța.

Portul știe cu suficient timp înainte ce nave urmează să intre la încărcat, ce capacitate au și va anunța de îndată operatorii de transport feroviar și rutier, care au la dispoziție doar câteva zile să își programeze transportul cerealelor asociat acelei nave.

Altfel, vagoanele de tren și TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje și parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat.

Se reduce timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, îmbunătățim coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători și introducem un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată. Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare.

Împreună cu ministrul Tánczos Barna, reprezentanții fermierilor, ai companiilor feroviare și ai Portului Constanța, am stabilit astăzi măsuri pentru deblocarea și eficientizarea exportului de cereale românești.

Mai puține blocaje. Mai multă planificare. Export mai rapid pentru cerealele românești”, este mesajul notat de Radu Miruță pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto