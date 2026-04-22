Radu Moldovan, fostul președintele de șa Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a ajuns la spital. Acestuia i s-a făcut rău imediat după vizita anchetatorilor. El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din Bistrița, acolo unde ar fi primit îngrijirile medicale necesare, nefiind nevoie de internare.

Miercuri, 22 aprilie, în țară, dar și în județul Bistrița-Năsăud au avut loc aproape 70 de percheziții. Potrivit Bistrițeanul.ro, vizat a fost și președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, dar și alți șefi din instituție, cum ar fi: administratorul public al județului Florin Moldovan, directorul executiv Ciprian Oprea-Ceclan și inginera Rodica Botiș.

Cei trei din urmă au fost conduși la audieri la DNA Cluj, însă președintele Consiliului Județean Radu Moldovan și-a exprimat dorința de a se întoarce la muncă.

Potrivit sursei citate, în urma vizitei anchetatorilor, președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan i s-ar fi făcut rău. Acesta a fost văzut la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a primit îngrijiri de specialitate.

Starea sa de sănătate nu a necesitat internare, însă, până la acest moment purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița nu a confirmat informația.

A demisionat din funcția de președinte al CJ Bistrița-Năsăud

Șeful Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a demisionat, miercuri, din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud în urma perchezițiilor DNA.

„Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte! În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației. Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan. Activitatea organizației continuă în mod normal, cu aceleași obiective și muncă pentru oameni”, a transmis Biroul de Presă PSD Bistrița-Năsăud.

