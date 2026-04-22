Droguri în școli. DIICOT face percheziții în trei județe, într-un dosar de distribuție de stupefiante elevilor de 15 ani

Procurorii DIICOT fac 21 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit Mediafax, este vizată o grupare de trafic de droguri care vindea substanțe interzise inclusiv elevilor de 15 ani.

Plata era făcută inclusiv în criptomonedă.

Membrii grupării foloseau metoda „dead drop”

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj au pus în aplicare 21 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Gorj, Mehedinți și Timiș, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată”, potrivit DIICOT.

În anchetă, procurorii arată că, la finalul anului 2025, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată în județul Gorj, la care ulterior au aderat alți șapte membri, implicați în transportul și vânzarea substanțelor interzise.

„Actele de urmărire penală au arătat că, unul dintre suspecți, inițiator și lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activitățile de procurare și vânzare de substanțe interzise și-a asumat și rolul de a-i învăța pe ceilalți membri modalități de prepare și porționare a drogurilor și substanțelor psihoactive”.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării foloseau inclusiv metoda „dead drop”.

„Investigațiile au stabilit că membrii recrutați pentru operațiunile de vânzare, fie au comercializat substanțele în mod direct, fie au adoptat metoda dead drop, plasând «dozele» în diferite locații și transmițând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceștia efectuau plata”.

Plata, inclusiv în criptomonede

Plata era făcută inclusiv în criptomonedă. La solicitarea suspecților, clienții au achitat contravaloarea substanțelor în criptomonedă și de asemenea, membrii grupului infracțional organizat au convertit sumele de bani obținute în criptomonede pe care le-au depus în portofele electronice.

Ancheta arată că drogurile erau vândute la prețuri de 100 de lei pentru un gram, „iar pentru a-și fideliza clienții aplicau și anumite reduceri, prețul solicitat pentru o punguță cu 3 grame de substanță fiind de 250 lei”.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri și substanțe psihoactive vândute de către suspecți și au fost identificați mai mulți consumatori de substanțe interzise, clienți ai grupării de criminalitate organizată, majoritatea fiind elevi ai unor instituții de învățământ de pe raza județului Gorj, limita de vârstă coborând până la 15 ani”.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj.

