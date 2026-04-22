Droguri în școli. DIICOT face percheziții în trei județe, într-un dosar de distribuție de stupefiante elevilor de 15 ani

Droguri în școli. DIICOT face percheziții în trei județe / foto ilustrativ, sursa: Shutterstock

Procurorii DIICOT fac 21 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit Mediafax, este vizată o grupare de trafic de droguri care vindea substanțe interzise inclusiv elevilor de 15 ani.

Plata era făcută inclusiv în criptomonedă.

Membrii grupării foloseau metoda „dead drop”

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj au pus în aplicare 21 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Gorj, Mehedinți și Timiș, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată”, potrivit DIICOT.

În anchetă, procurorii arată că, la finalul anului 2025, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată în județul Gorj, la care ulterior au aderat alți șapte membri, implicați în transportul și vânzarea substanțelor interzise.

„Actele de urmărire penală au arătat că, unul dintre suspecți, inițiator și lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activitățile de procurare și vânzare de substanțe interzise și-a asumat și rolul de a-i învăța pe ceilalți membri modalități de prepare și porționare a drogurilor și substanțelor psihoactive”.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării foloseau inclusiv metoda „dead drop”.

„Investigațiile au stabilit că membrii recrutați pentru operațiunile de vânzare, fie au comercializat substanțele în mod direct, fie au adoptat metoda dead drop, plasând «dozele» în diferite locații și transmițând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceștia efectuau plata”.

Plata, inclusiv în criptomonede

Plata era făcută inclusiv în criptomonedă. La solicitarea suspecților, clienții au achitat contravaloarea substanțelor în criptomonedă și de asemenea, membrii grupului infracțional organizat au convertit sumele de bani obținute în criptomonede pe care le-au depus în portofele electronice.

Ancheta arată că drogurile erau vândute la prețuri de 100 de lei pentru un gram, „iar pentru a-și fideliza clienții aplicau și anumite reduceri, prețul solicitat pentru o punguță cu 3 grame de substanță fiind de 250 lei”.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri și substanțe psihoactive vândute de către suspecți și au fost identificați mai mulți consumatori de substanțe interzise, clienți ai grupării de criminalitate organizată, majoritatea fiind elevi ai unor instituții de învățământ de pe raza județului Gorj, limita de vârstă coborând până la 15 ani”.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj.

Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie

Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat. Doi tineri, reținuți

FLASH NEWS Manfred Weber, președintele PPE, îl susține total pe Ilie Bolojan. „Are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”
12:53
Manfred Weber, președintele PPE, îl susține total pe Ilie Bolojan. „Are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”
POLITICĂ Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”
12:52
Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”
TURISM Unde mergem de 1 Mai? Oferte de cazare în Oradea, Băile Felix și stațiunile de pe litoral
12:39
Unde mergem de 1 Mai? Oferte de cazare în Oradea, Băile Felix și stațiunile de pe litoral
AUTO Sistemul de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat timp de 5 ore. Care a fost cauza
12:28
Sistemul de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat timp de 5 ore. Care a fost cauza
MEDIU Ziua Planetei Pământ 2026, marcată pe 22 aprilie: semnificație, origine și evenimente globale
11:29
Ziua Planetei Pământ 2026, marcată pe 22 aprilie: semnificație, origine și evenimente globale
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un organ ignorat ar putea fi cheia pentru o viață mai lungă, cred cercetătorii
FLASH NEWS Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar: „Discutăm de niște obiective și principii”
13:08
Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar: „Discutăm de niște obiective și principii”
FLASH NEWS Miniștrii UE au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere cu Israelul. Ce țară a blocat decizia și de ce
13:02
Miniștrii UE au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere cu Israelul. Ce țară a blocat decizia și de ce
EXCLUSIV Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”
12:52
Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”
ECONOMIE Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor
12:48
Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor
NEWS ALERT Kelemen Hunor, discuții cu Sorin Grindeanu după ce PSD a terminat consultările la Cotroceni. Ce întâlniri mai are liderul UDMR
12:43
Kelemen Hunor, discuții cu Sorin Grindeanu după ce PSD a terminat consultările la Cotroceni. Ce întâlniri mai are liderul UDMR
DIPLOMAȚIE Trump, dispus să le acorde iranienilor un armistițiu prelungit, dar pe o perioadă determinată. Câte zile ar putea dura încetarea focului
12:42
Trump, dispus să le acorde iranienilor un armistițiu prelungit, dar pe o perioadă determinată. Câte zile ar putea dura încetarea focului

