Cât va costa găzduirea militarilor americani în România. Radu Oprea: „Costurile vor fi mai mici decât în Polonia. Nu vorbim de 15.000 de euro”

România vrea mai mulți militari americani și capacități de luptă sporite pe teritoriul său. Radu Oprea, ministrul Apărării, spune că aceștia ar putea fi găzduiți în bazele existente, iar costurile ar fi sub cele de 15.000 de euro vehiculate. El spune că aceste costuri „vor fi mai mici decât în Polonia”.

„Este o ofertă care a fost discutată și văzută împreună cu partenerii polonezi, astfel încât flancul estic să aibă o reprezentare solidă, iar prezența americană să fie una consistentă”, a explicat ministrul Apărării la Digi24.

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Radu Oprea consideră că prezența militarilor americani este importantă pentru securitatea României. Ministrul a menționat bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu și a susținut menținerea trupelor SUA pe teritoriul țării.

„Este nevoie de capacitățile și de soldații americani în România. O parte foarte importantă a securității noastre este asigurată de prezența americană. (…) Este nevoie ca soldații americani să fie prezenți în continuare”, a declarat ministrul Apărării.

De altfel, România a propus găzduirea unor militari americani suplimentari în bazele deja existente. Totodată, dezvoltarea bazei de la Mihail Kogălniceanu ar putea fi accelerată, a declarat Radu Oprea.

„Am venit cu propuneri prin care putem acomoda soldații americani în bazele existente în România și, desigur, dezvoltarea bazei de la Kogălniceanu, așa cum este prevăzută astăzi, poate fi și accelerată”, a precizat Oprea.

Radu Oprea a explicat că propunerea României va fi analizată de Elbridge Colby, apoi de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, înainte de a ajunge la președintele Donald Trump. Ministrul a spus că discuția cu oficialul american i-a dat motive să fie optimist.

Radu Oprea: „O bază permanentă poate însemna nu numai cazarea militarului, ci și a familiei”

România își dorește nu doar mai mulți militari americani, ci și structuri cu o capacitate operațională ridicată, precum Divizia 101 Aeropurtate. Radu Oprea a precizat că găzduirea permanentă presupune și asigurarea condițiilor de trai pentru familiile acestora.

„O bază permanentă poate însemna nu numai cazarea militarului, ci și a familiei. Și atunci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să ai astfel de locuri unde poți să mergi și cu copilul la școală, trebuie să fie și un spital bun în zonă, de care să beneficieze atât românii, cât și soldații americani sau celelalte naționalități prezente astăzi în România”, a explicat Radu Oprea.

Cât va costa găzduirea militarilor americani în România

Radu Oprea a respins suma de 15.000 de euro pentru fiecare militar american, vehiculată în spațiul public. Ministrul a precizat că aceasta nu reflectă oferta României.

„Este vorba despre cheltuielile pe care le-ar avea cu acomodarea în România a soldaților. Nu este în valoare de 15.000 de euro, este ceva mai puțin, pentru că ne raportăm la costul vieții din România, în comparație, dacă vreți, cu costul vieții din Polonia. Dar nu am să intru în detalii în acest moment”, a declarat Radu Oprea.

Sursă video: Digi24

Sursă foto: Mediafax Foto