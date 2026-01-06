Raluca Pastramă face mărturisiri. ”Am trecut prin niște situații atât de urâte”

Raluca Pastramă a mărturisit că anul 2025 a fost unul deloc plăcut pentru ea. ”Am trecut prin niște situații atât de urâte”, a afirmat aceasta.



În luna februarie a anului 2021, Pepe și Raluca Pastramă au divorțat la notar. Cei doi au împreună două fetițe – Maria și Rosa.

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, s-a căsătorit din nou în vara anului 2022., alesul fiind Ibrahim Ibru. Raluca Pastramă a devenit, în data de 14 iunie 2022, mama unei fetițe – Maryam, după ce a născut prematur. În data de 20 decembrie 2023 s-a aflat că Raluca Pastramă divorțează de cel de-al doilea soț.

Raluca Pastramă și-a deschis sufletul într-un interviu pentru spynews.ro, unde a declarat că anul 2025 a fost unul dificil pentru ea.

Raluca Pastramă face mărturisiri. ”Cred că a fost cel mai urât an din viața mea”

”A fost un an foarte, foarte greu. Un an plin de piedici, un an în care nu știu ce lecții am avut de învățat. Eu, într-adevăr, am devenit un om mult mai calculat în anul acesta și mult mai prudent, prin prisma lucrurilor care mi s-au întâmplat. Cred că a fost cel mai urât an din viața mea. Am dat anul acesta peste niște lucruri atât de groaznice, am trecut prin niște situații atât de urâte, mi s-au arătat niște situații atât de horror pentru sufletul meu, încât ceea ce exista acum câțiva ani și mi se părea greu, acum mi-am dat seama că nu era deloc dificil față de ceea ce mi s-a întâmplat în acest an și a fost groaznic. Sufeream și mă consumam pentru lucruri atât de mici și care nici nu trebuiau să conteze pentru mine”, a declarat Raluca Pastramă.

Aceasta a dezvăluit și că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a depăși momentele dificile din viața sa:

”Am avut nevoie și de psiholog. Un singur terapeut m-a ajutat foarte mult, Cătălin, a fost îngerul meu păzitor. El m-a ajutat enorm să văd lucrurile cu alți ochi, să fiu mai curajoasă, să cred mai mult în mine. M-a ajutat să mă descopăr pe bune, să văd lucrurile cu adevărat. La câte s-au întâmplat anul acesta și prin câte am trecut, dacă nu era el, nu știu cum aș fi reușit să traversez tot, să ies din toată situația asta dificilă, să reușesc psihic să rămân sănătoasă la cap”.