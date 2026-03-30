Raport Eurostat: Românii generează cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeană

România se clasează în continuare în coada clasamentului când vine vorba de cantitatea de deșeuri municipale generate de populație, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

România, în continuare în coada clasamentului la deșeuri municipale

Cele mai recente date publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată diferențe majore în rândul statelor membre UE. În anul 2024, cele mai mari cantități de deșeuri municipale per locuitor au fost generate în Austra (782 kg per persoană, date din 2023), Danemarca (755 kg) și Belgia (699 kg). Cele mai mici cantități de deșeuri per locuitor au fost înregistrate în România (305 kg, date din 2023), Estonia (375 kg) și Polonia (387 kg).

Românii au fost în 2024, la fel ca şi în 2023, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la generarea de deşeuri municipale.

Chiar dacă, la nivelul Uniunii Europene, cantitatea de deșeuri este în creștere față de anii anteriori, România rămâne în continuare printre statele care produc cele mai mici volume de deșeuri, Diferențele dintre statele membre rămân însă revelante și reprezintă niveluri diferite de consum, dar și politici separate în domeniul gestionării deșeurilor.

De altfel, în cazul reciclării deşeurilor, în 2024 Uniunea Europeană a reciclat în medie 248 de kilograme pe cap de locuitor, adică 48,1% din cantitatea totală de deşeuri municipale generată a fost reciclată, comparativ cu 48% în 2023 (246 kilograme pe cap de locuitor) şi 43% în 2014 (208 kg kilograme pe cap de locuitor).

