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Weekend prelungit pentru elevi. Motivul pentru care nu se fac cursuri pe 5 octombrie

Elena Popescu
Weekend prelungit pentru elevi. Motivul pentru care nu se fac cursuri pe 5 octombrie
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Vești bune pentru elevi la început de octombrie. Aceștia vor avea parte de un weekend prelungit, deoarece luni, 5 octombrie 2026, nu se fac cursuri, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației.

Ziua de 5 octombrie este dedicată anual cadrelor didactice și rolului acestora în educație și societate. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, în România nu se desfășoară cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar în această zi. Prin urmare, după weekendul de 3-4 octombrie, elevii vor mai avea o zi liberă. Cursurile vor fi reluate marți, 6 octombrie, conform programului obișnuit.

Elevii se apropie de prima vacanță a anului școlar

Ziua liberă de luni vine cu mai puțin de trei săptămâni înaintea primei vacanțe din anul școlar 2026-2027.  Primul modul de cursuri, care a început pe 7 septembrie, se va încheia vineri, 23 octombrie 2026.

Așadar, vacanța de toamnă va începe sâmbătă, 24 octombrie, și se va încheia duminică, 1 noiembrie. Elevii se vor întorce în bănci luni, 2 noiembrie 2026, când va începe cel de-al doilea modul. Acesta va dura până marți, 22 decembrie.

Când începe vacanța de iarnă

După încheierea celui de-al doilea modul, elevii intră în vacanța de iarnă. Potrivit calendarului anului școlar, aceasta începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027.

Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, odată cu debutul celui de-al treilea modul.  Durata acestuia diferă însă de la un județ la altul, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută și drept ”vacanța de schi”.

Structura pe module și vacanțe

Calendarul complet este următorul:

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ

Vacanța de schi/mobilă: o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027

Modulul 4: începând cu 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, după caz, până pe 23 aprilie 2027

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027

Elevii vor avea cinci perioade de vacanță pe parcursul anului școlar. Cea mai mare diferență față de celelalte vacanțe este înregistrată în luna februarie, când fiecare județ își stabilește perioada liberă.

Vacanța de toamnă – 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Prima vacanță a anului școlar vine după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Elevii intră în vacanță miercuri, 23 decembrie, iar cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de schi

Vacanța din februarie este stabilită diferit de la un județ la altul. Inspectoratele școlare pot alege una dintre următoarele perioade:

15 – 21 februarie 2027
22 – 28 februarie 2027
1 – 7 martie 2027

Perioada este stabilită la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor. În funcție de săptămâna aleasă, se modifică și datele de început ale modulelor 3 și 4.

Vacanța de primăvară – 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de primăvară se încheie marți, 4 mai, iar elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai 2027, când începe ultimul modul de învățare.

Vacanța de vară

Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după ultima zi de cursuri, programată vineri, 18 iunie.

Programul ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde”

Programele ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde” sunt prevăzute în structura anului școlar și trebuie organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Școlile au libertatea de a stabili perioada în care organizează cele două programe, cu respectarea intervalului 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare dintre programe trebuie să se desfășoare timp de cinci zile consecutive de cursuri.

Cele două săptămâni nu pot fi organizate simultan. Astfel, ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde” vor fi planificate în două perioade diferite din timpul cursurilor.

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