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Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”

Elena Popescu
Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă:
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Rareș Bogdan a făcut primele declaratii la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține ca s a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia sa l demită, la el acasă: ”era strict sa ascult o situație de posibil abuz”.

Europarlamentarul PNL a fost audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a făcut primele declarații după audierea de joi, 8 octombrie, de la DNA Iași, în ancheta privind presupusele intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Acesta a confirmat că s-a întâlnit cu Mihai Ponea, șeful instituției, pe care l-a primit chiar la domiciliul său.

La ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție din Iași, europarlamentarul a declarat că audierea s-a desfășurat fără incidente și că le-a oferit procurorilor explicațiile solicitate.

”A fost un dialog normal, civilizat. Au vrut să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea”, a afirmat Rareș Bogdan.

Întrebat de ce a fost chemat la DNA, acesta a explicat că numele său a fost menționat în anchetă. ”Am fost menționat. Am stat de vorbă de-a lungul timpului cu foarte mulți oameni. Și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus: Păi, treaba omului a fost corectă și spusă. S-a menționat”.

Rareș Bogdan confirmă că l-a primit acasă pe Mihai Ponea

Europarlamentarul PNL a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu Mihai Ponea, directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui. Rareș Bogdan a explicat că discuția s-a desfășurat la domiciliul său, deoarece se grăbea să ajungă la aeroport.

”Am stat de vorbă cu Ponea. L-am chemat acasă pentru că mă grăbeam la aeroport. Am stat 20-30 de minute”, a declarat acesta.

Europarlamentarul PNL a negat că ar fi oferit indicații în speța care i-a fost prezentată și a susținut că nu avea expertiză în domeniul respectiv: ”Nu, nu i-am explicat și nu aveam cum, că nu mă pricepeam, nu mă pricep la asta. Pentru mine era o singură firmă pe care o cunoșteam în tot ce înseamnă piață. Asta era firma domnului Popa, Transavia de la Alba.  Era strict ca să ascult o situație de posibil, posibil abuz al unor instituții. Am zis: E prea complicat cazul, nu știu ce-i acolo, faceți-vă treaba”.

Rareș Bogdan a susținut că discuția a durat aproximativ 24 de minute și a invocat inclusiv calitatea sa de membru al Comisiei pentru petiții a Parlamentului European pentru a explica de ce discută cu persoane care reclamă posibile abuzuri.

Am stat 24 de minute de vorbă. Eu sunt și în Comisia de Petiții a Parlamentului European și am foarte multe cazuri, nu de genul ăsta, diverse cazuri, diverse situații, presupuse abuzuri sau situații speciale cu România”, a afirmat acesta.

La finalul discuției cu jurnaliștii, Rareș Bogdan a mai spus: ”Mi-ar fi placut să îl văd și pe premierul demis stând de vorbă cu presa. Nu are treaba cu presa, o sfidează, dacă nu stai de vorbă cu presa, îi sfidezi pe români”.

De la DNA, Rareș Bogdan urmează să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

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