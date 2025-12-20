Răsturnare de situație în disputa “Nibiru”. Două dintre cele mai prestigioase case de avocatură din România – Țucă Zbârcea și Popovici Nițu Stoica – spun că investitorul nu a încălcat legea. Răspunsul lui Selly: „Am suflat și în iaurt ca să ne asigurăm că totul se face ca la carte”

Două dintre cele mai presitigioase firme de avocatură, Țucă Zbârcea și Asociații, împreună cu Popovici Nițu Stoica și Asociații, care au analizat documentele pentru construirea proiectului Nibiru, în zona Costinești- Tuzla, confirmă că tranzacția este legală. Argumentele prezentate de juriști desființează acuzațiile din presă și demonstrează că terenul respectiv este trecut în intravilan din 2006, dar și că tranzacția nu este vizată de DNA.

Selly, unul dintre investitorii proiectului, a ieșit de asemenea cu un răspuns.

„Demonstrez că acest articol prezintă informații eronate și ignoră documente esențiale, pe care noi le-am pus la dispoziția jurnaliștilor înainte de publicarea sa. Scopul nu este să atac RISe Project, ci să prezint adevărul și că nu am încălcat legea și, la fiecare pas, am suflat și în iaurt ca să ne asigurăm că totul se face ca la carte când vine vorba de achiziția acestor terenuri”, a spus Selly, într-un videoclip publicat astăzi pe youtube.

Selly a demontat pas cu pas acuzațiile din materialul de presă publicat de Rise. Videoclipul poate fi urmărit mai jos:

Proiectul Nibiru se preconizează a fi unul dintre cele mai îndrăznețe de pe litoralul românesc. Ar urma să includă un club gigant, mall, magazine de lux și hoteluri. Unul dintre investitorii implicați este chiar influencerul Selly, pe numele real Andrei Șelaru, cel care se ocupă și de gestionarea festivalului Beach Please.

Stațiunea Nibiru cuprinde terenuri între Costinești și Tuzla. Achiziția acestor terenuri a generat o serie de acuzații la adresa investitorilor din partea Rise Project, care susține că documentele aferente achiziției ar fi fost ilegale.

Casele de avocatură „Țuca Zbârcea & Asociații” și „Popovici Nițu Stoica și Asociații” au argumentat că achiziția terenurilor în cauză a fost făcută cu respectarea tuturor normelor legale.

Terenurile achiziționate de investitorii Nibiru au statut de intravilan din 2006

Juriștii au analizat documente esențiale pentru clarificarea situației: contractul de vânzare-cumpărare, extrasul de carte funciară, Hotărâri ale consiliilor locale din Tuzla și Costinești, Ordinul Prefectului privind constituirea Comisiei de delimitare cadastrală a comunei Tuzla, Procesul verbal al Comisiei de delimitare cadastrală a comunei Tuzla cu comuna Costinești.

Avocații au evidențiat un aspect foarte important, și anume că terenurile au aveau statut de intravilan, încă din anul 20o6, în urma unei decizii a Consiliului Local, iar statutul a fost reconfirmat în 2010.

„Pe baza Adresei Primariei Costinesti, rezulta că Terenurile au fost trecute anterior în intravilan conform Planului Urbanistic General aprobat în anul 2010 prin Hotărârea Consiliului Local. Costineşti nr. 63/16.10.2010 („HCL Costineşti 2010”). Conform Adresei Primăriei Tuzla nr. 7916/17.12.2025 referitoare la regimul urbanistic al imobilelor transmise de UAT Costineşti către UAT Tuzla, se menționează că în ceea ce privește terenurile transmise de la UAT Costineşti către UAT Tuzla, ce făcut obiectul HCL Costineşti nr. 63/16.12.2010, HCL Costineşti nr. 59/24.06.2014, HCL Tuzla nr. 93/24.11.2017, HCL Tuzla nr. 44/30.04.2014, HCL Tuzla nr. 10/30.01.2018 („Hotărârile”) este aplicabil PUG al comunei Costineşti şi Regulamentul de urbanism aferent acestuia aprobate conform HCL PUG. Conform informațiilor furnizate de catre Client, in completarea Adresei Primariei Costinesti, rezulta ca Terenurile aveau un regim de intravilan încă din anul 2006, determinat și aprobat prin Hotârârea Consiliului Local Costinești nr. 20/18.02.2006 – privind aprobarea P.U.G.-ului și a Regulamentului de Urbanism (”HCL Costinești 2006”), si reconfirmat în anul 2010 prin HCL Costinesti 2010″, arată „Țuca Zbârcea & Asociații”. „Documentele analizate ne-au fost furnizate în copie, însă pentru scopul prezentei analize, am considerat că toate copiile documentelor sunt reprezentări corecte și complete ale documentelor originale, că acestea au fost emise de către autoritățile publice sau de către persoanele semnatare cu respectarea prevederilor, procedurilor și condițiilor legale

aplicabile, în exercitarea atribuțiilor corespunzătoare ale acestora, și că toate semnăturile afișate pe Documentele analizate sunt reale și reprezintă voința legal exprimată și neîngrădită a persoanei indicate în cadrul documentului respectiv. De asemenea, am considerat pentru scopul prezentei analize că toate Documentele analizate sunt documente valabile în prezent sau în perioada acestora de valabilitate și necontestate”, subliniază avocații de la „Popovici Nițu Stoica și Asociații”. „Terenurile care fac obiectul prezentei analize […] s-au aflat în extravilanul localității Costinești, Judetul Constanța, având categoria de folosință teren agricol până în anul 2006, când au fost incluse în intravilanul acestei localități prin PUG Costinești 2006, aprobat prin HCL Costinești nr. 20/17.02.2006.

În acest sens, Anexa la PUG Costinești 2006 privind Tabelul parcelelor agricole care se includ în intravilan indică parcelele respective la următoarele poziții:

•parcela A 289/5 – poziția 6;

•parcela A 289/6 – poziția 3;

•parcela A 289/7 – poziția 4 și

•parcela A 308/3/1 – poziția 28.

Din aceste documente rezultă că, prin aprobarea PUG Costinești 2006, Terenurile au fost trecute în intravilanul localității Costinești, Judetul Constanța, păstrându-și categoria de folosință teren agricol”, notează „Popovici Nițu Stoica și Asociații”.

De asemenea avocații au clarificat și așa-zisă controversă a modificării limitelor administrative. Procedura s-a desfășurat în 2010, printr-un ordin al prefectului și cu constituirea unei Comisii de delimitare cadastrală.

„Din perspectiva regimului urbanistic al Terenurilor, acesta nu a fost modificat în niciun mod prin procedura de delimitare cadastrală a localităților, Terenurile păstrându-și regimul lor existent la data respectivei operațiuni, de terenuri situate în intravilanul localității, având categoria de folosință teren agricol”, menționează juriștii.

Investitorii au solicitat Primăriei Tuzla documentele, la zi, cu statutul terenurilor

Juriștii atrag atenția că la momentul când investitorii au vrut să achiziționeze terenurile din Tuzla au constatat că statutul terenurilor nu era indicată la zi în toate documentele autorităților locale. În acest sens, aceștia au solicitat confirmarea situației terenurilor pentru continuarea procedurii de achiziție.

„La momentul în care Societatea a intenționat să cumpere Terenurile, a efectuat propriile verificări ale documentelor și a solicitat din partea autorităților locale ale comunei Tuzla confirmarea regimului aplicabil Terenurilor, pentru a stabili procedura corectă de achiziție și a putea încheia contractele de vânzare în condiții legale.

Cu această ocazie, s-a constatat că situația Terenurilor nu a fost indicată în mod consecvent în toate documentele autorităților locale și că există anumite departamente care nu au implementat încă prevederile hotărârilor consiliului local cu privire la Terenuri”

Investitorii au solicitat reconfirmarea statului terenurilor pentru dezvoltarea de proiecte turistice

„Această situație a fost prevăzută și prin certificatele fiscale eliberate pentru încheierea Contractelor, astfel încât s-a procedat la cumpărarea Terenurilor ca terenuri intravilane agricole”, menționează avocații.

Mai mult decât atât, pentru a avea o confirmare și de la autoritățile comunei Costinești în vederea unei dezvoltări viitoare, a fost solicitată din nou autorităților locale din ambele localități o reconfirmare a situației Terenurilor, care a fost furnizată prin următoarele documente:

Adresa nr. 17661/20.11.2025 eliberată de Primăria Costinești prin care a fost confirmat că Terenurile au fost reglementate prin PUG Costinești 2010 ca terenuri intravilane, incluse în UTR CP2 cu următoarele funcțiuni permise : locuire, funcțiuni complementare locuirii, dotare urbană, activități nenocive, amenajări de tip agro-turistic .

. Adresa nr. 7916/17.12.2025 eliberată de Primăria Tuzla prin care a fost confirmat că prevederile PUG Costinești 2010 sunt aplicabile Terenurilor și că regimul economic și tehnic al Terenurilor este cel prevăzut prin respectivul Plan Urbanistic General (i.e., terenuri situate în intravilanul localității, având categoria de folosință teren agricol).

Documentele aferente tranzacției terenurilor nu sunt vizate de DNA

Avocații demonstrează cu argumente solide că niciunul dintre documentele, ce arată statutul intravilan al terenurilor, din zona Costinești-Tuzla, achiziționate de investitorii Nibiru, nu fac subiectul unei cercetări a procurorilor DNA, așa cum în mod fals a fost vehiculat în materialul de presă.

„De asemenea, conform informațiilor furnizate de Client, niciuna din aceste hotărâri ale Consiliului Local, respectiv HCL Costinești nr. 63/16.12.2010, HCL Costinești nr. 59/24.06.2014, HCL Tuzla nr. 93/24.11.2017, HCL Tuzla nr. 44/30.04.2014, HCL Tuzla nr. 10/30.01.2018 nu au fost atacate în fața instanțelor judecătorești. Înțelegem că în ceea ce privește aceste Terenuri, Global Records Group SL a încheiat un contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1902/11.12.2024 de notar public (”Contractul de Vânzare”), prin care a achiziționat Terenurile de la o persoană fizică”, transmit avocații într-un memorandum.

Concluzia avocaților: documentele sunt legale

În urma unei verificări minuțioase a actelor administrative, aferente tranzacției terenurilor, avocații concluzionează că documentele sunt legale.

„Cu titlu preliminar, precizăm faptul că atât HCL Costineşti 2006, HCL Costineşti 2010, cât și Hotărârile reprezintă acte administrative ale autorităților administrative publice locale, în privinţa cărora se admite în mod unanim că acestea se bucură de prezumţia de legalitate. Astfel, actele administrative au forță obligatorie și caracter executoriu (aşa numitul „privilegiu al prealabilului”) şi produc efecte juridice până când sunt anulate în mod definitiv de o instanţă judecătorească, aspect confirmat constant prin jurisprudența instanţelor de judecată”.

Achiziția terenurilor deține toată documentația legală

Juriștii subliniază că proprietarul a acționat în deplină legalitate la momentul când a pus spre vânzare terenurile cu statut intravilan din Tuzla. Achiziția de către investitorii Nibiru a spațiului respectiv a avut loc în baza unui contract de vânzare-cumpărare, avizat de un notar public.