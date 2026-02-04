Prima pagină » Social » Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării

Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării

Ruxandra Radulescu
04 feb. 2026, 10:24, Social
Un sondaj realizat de Parlamentul European, în noiembrie 2025, relevă că inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare pentru 40% dintre românia. Procentul se apropie de media cetățenilor UE, de 41%.

Următoarele două teme din topul preocupărilor românilor sunt economia și crearea de locuri de muncă, apărarea și securitatea UE, mai relevă sondajul realizat în perioada 6 – 30 noiembrie 2025 și publicat azi.

În mod surprinzător, potrivit sondajului, 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE de 57%. De asemenea, 49% consideră că apartenența României la UE este un lucru bun, în timp ce 19% o consideră un lucru rău (media UE este de 62% „un lucru bun”).

Totodată 47% dintre români doresc ca rolul UE în protejarea cetățenilor împotriva crizelor să devină mai important (față de 66% media UE).

Românii consideră că UE ar trebui să se concentreze pe următoarele domenii pentru a-și întări poziția globală:

  • Apărare și securitate: 34%.
  • Independența și infrastructura energetică: 32%.
  • Competitivitate, economie și industrie: 29%.
  • Educație și cercetare: 25%.

În contextul geopolitic actual, securitatea rămâne o temă centrală, 68% dintre respondenți declarându-se profund îngrijorați de conflictele de la granițele Uniunii și de fenomenul dezinformării. Deși percepția pozitivă asupra UE se menține solidă, românii subliniază nevoia unei independențe energetice sporite și a unei protecții mai stricte a libertății presei.

