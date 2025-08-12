RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 676. Armata israeliană a început o nouă fază a ofensivei în Fâșia Gaza

Șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat că forțele IDF încep „o nouă etapă” în războiul din Fâșia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în orașul Gaza, capitala enclavei palestiniene.

„Ne aflăm la începutul unei noi etape în luptele din Gaza”, a spus Zamir într-o evaluare a Statului Major, adăugând că „armata va menține profesionalismul și principiile care guvernează acțiunile sale. Vom face acest lucru cu pregătirea trupelor și a echipamentelor, având întotdeauna în vedere ostaticii: vom face tot posibilul pentru a le proteja viețile și a-i aduce înapoi acasă”.

Zamir s-a referit la cei 50 deținuți aflați încă în Gaza (dintre care 20 sunt în viață), după ce propunerea guvernului israelian de a cuceri orașul Gaza a îngrijorat forțele armate având în vedere posibilitatea de a pune în pericol viața ostaticilor dacă trupele încep să opereze în zonele în care aceștia sunt reținuți de milițiile palestiniene.

„Armata va putea prelua controlul operațional asupra orașului Gaza, așa cum a făcut în Khan Younis și Rafah. Trupele noastre au desfășurat deja operațiuni terestre acolo anterior și vom putea face asta din nou”, a continuat Eyal Zamir.

Se estimează că în jur de un milion de palestinieni mai trăiesc în orașul Gaza, mulți fiind refugiați veniți din alte puncte ale enclavei, în special din nord (Jabalia, Beit Hanoun și Beit Lahia).

Aproape 61.500 de persoane au fost ucise în Fâșia Gaza de la începutul ofensivei israeliene, în octombrie 2023, într-o situație denunțată ca genocid de țări precum Africa de Sud în fața Curții Internaționale de Justiție (CIJ), noțiune folosită, de asemenea, de organizații internaționale și israeliene pentru drepturile omului.

